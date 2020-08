Spusu ha deciso di prorogare fino a nuova comunicazione la promozione che offre al prezzo di 7,90 euro al mese, anziché 13,90 euro al mese, l’offerta L-una che prevede fino a 150 GB mensili con il meccanismo della Riserva Dati che consente di sfruttare il mese successivo i GB di dati non consumati e di accumulare una riserva massima pari a 100 GB senza scadenza, per un totale di 150 GB massimi potenzialmente utilizzabili in un mese.

Con l’offerta L-una al prezzo di 7,90 euro al mese la riserva dati massima di 100 GB risulta già piena e disponibile al momento dell’attivazione, inoltre ogni minuto o SMS non utilizzato verrà convertito in 1 MB di traffico dati che verrà aggiunto alla riserva.

Il piano tariffario L-una di Spusu include di base 2000 minuti verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali e verso i Paesi dell’Unione Europea, 500 SMS verso tutti e 50 GB di traffico dati.

Per ora restano ancora disponibili alle precedenti condizioni anche le altre due offerte di Spusu (S-ole e M-are). Ricordiamo che Spusu è un operatore virtuale Full MVNO che sfrutta la rete WINDTRE fino a 4G+ con una velocità in download fino a 300 Mbps e in upload fino 50 Mbps.

Potrebbe interessarti anche: Migliori offerte telefoniche