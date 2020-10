Il settore della telefonia mobile in Italia continua ad essere particolarmente competitivo e la nuova iniziativa lanciata da Very Mobile, l’operatore semivirtuale di WINDTRE, non fa altro che confermarcelo.

Ci stiamo riferendo ad una campagna via SMS che ha come obiettivo quello di “strappare” clienti a Iliad, ossia l’operatore che con il suo arrivo in Italia ha letteralmente dato uno scossone a tutto il settore.

Very Mobile sfida Iliad

Very Mobile ha iniziato ad inviare degli SMS a determinati clienti di Iliad che in passato hanno avuto una SIM con Wind o Tre (e che avevano prestato il consenso a ricevere comunicazioni commerciali), invitandoli a cambiare operatore telefonico, offrendo loro la possibilità di attivare un piano molto vantaggioso.

Il piano previsto, chiamato Very 6,99, prevede un canone mensile di 6,99 euro e mette a disposizione chiamate senza limiti verso tutti i numeri nazionali, SMS senza limiti verso tutti i numeri nazionali e 100 giga di traffico dati (con velocità massima di 30 Mbps sia in download che in upload).

Questo un esempio di SMS inviato dall’operatore telefonico:

Vuoi 100 Giga? Passa a Very Mobile: per tutti i clienti Iliad 100 Giga, minuti e SMS illimitati a soli 6,99 euro al mese. Costo di attivazione 5 euro, salvo promozioni, e SIM gratuita online. Approfittane subito! Info su verymobile.it/very699 o nei negozi Very

L’offerta in questione può essere attivata dai clienti interessati sia online che nei negozi dell’operatore e ha un costo di attivazione di 5 euro (la SIM è gratis in caso di attivazione online).

La stessa offerta è disponibile online anche per i clienti di tanti altri operatori, come BT Enia, BT Italia, CoopVoce, Daily Telecom Mobile, DIGI Mobil, Enegan, ERG Mobile, Fastweb, Green Telecomunicazioni, Intermatica, Lycamobile, Linkem, Noitel, NT Mobile, NV Mobile, Optima, Plintron, PosteMobile, Rabona Mobile, 1Mobile, Rabona New, Telmekom, Tiscali, Uno Mobile, Welcome Italia e WithU (qui trovate la pagina dedicata sul sito ufficiale).

Potete trovare tutte le offerte di Very Mobile seguendo questo link.

