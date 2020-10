Google Foto si conferma ancora una volta uno dei servizi più potenti e funzionali dell’intero arsenale di Big G: attraverso la straordinaria app la funzione Portrait Light vista a bordo dei nuovi Google Pixel 4a 5G e Google Pixel 5 sta già facendo capolino sui googlefone delle precedenti generazioni.

La presentazione degli ultimi smartphone di riferimento di Google ha portato la consueta attenzione sul comparto fotografico e, se lato hardware è finalmente arrivata la tanto attesa ultrawide, non sono mancate alcune chicche software, veicolate naturalmente dall’acclamata Google Fotocamera e dal rinnovato editor di Google Foto.

Tra queste ultime si inserisce Portrait Light, la feature che permette all’utente di regolare l’illuminazione della foto dopo averla scattata, in modo tale da scegliere quali elementi evidenziare e quali dettagli eventualmente recuperare.

Adesso, prima ancora che Google Pixel 5 e Pixel 4a 5G arrivino tra le mani dei primi acquirenti, la nuova feature risulta già in roll out lato server per i Pixel delle generazioni precedenti.

Le prime segnalazioni riguardano infatti le serie Google Pixel 2, Pixel 3, Pixel 3a, Pixel 4a e Pixel 4: alcuni utenti hanno notato la presenza di Portrait Light all’interno dell’editor di Google Foto.

Una volta disponibile, la funzione risulterà sfruttabile esclusivamente nelle foto con soggetti umani. Va precisato che, perché la feature risulti utilizzabile, non è necessario che la foto da modificare sia stata scattata in modalità Portrait. Sembra però che l’opzione compaia soltanto per le immagini con persone in primo piano.

Un tipster, come mostrano le seguenti GIF, è riuscito a far funzionare Portrait Light sulla Monna Lisa e su American Gothic.

Sebbene si tratti di una funzione in distribuzione lato server, tutte le prime segnalazioni su Google Pixel 2 XL, Pixel 3a, Pixel 4a e Pixel 4 XL provengono dalla versione 5.15.0.337400196 di Google Foto. Potete scaricarla dal Google Play Store tramite il badge sottostante o da APK Mirror.

