Aggiornamenti per POCO X3, Samsung Galaxy M21, Huawei P40, Mate 30, MatePad Pro

L’ultimo lunedì di settembre è all’insegna degli aggiornamenti software per dispositivi Android: per POCO X3 NFC e Samsung Galaxy M21 si tratta di update stabili; torna alla ribalta anche Huawei, ma dopo gli aggiornamenti di questa mattina, passiamo canale beta e in particolare alla seconda della EMUI 11 per le serie Huawei P40, Huawei Mate 30 e Huawei MatePad Pro.

POCO X3 NFC: le novità dell’aggiornamento

POCO X3 NFC, il nuovo campione del rapporto qualità/prezzo del sub-brand di Xiaomi (ecco la nostra recensione), sta ricevendo il primo aggiornamento della sua breve carriera.

Come potete vedere dallo screenshot riportato, la build introdotta è la MIUI V12.0.2.0.QJGINXM, dunque riservata al mercato indiano, e il pacchetto OTA in arrivo pesa appena 80 MB. Se le dimensioni lasciano intuire la naturamente meramente correttiva dell’update, il registro delle modifiche fuga ogni dubbio, menzionando unicamente dei generici miglioramenti della sicurezza di sistema e della stabilità e ottimizzazioni delle performance di sistema.

Samsung Galaxy M21: le novità dell’aggiornamento

Samsung Galaxy M21 non è esattamente il modello più popolare del produttore sudcoreano, ma è comunque piuttosto recente e pertanto non viene naturalmente lasciato indietro: con il nuovo aggiornamento in roll out, riceve la One UI 2.1.

L’aggiornamento per Samsung Galaxy M21 arriva esattamente dieci giorni dopo quello analogo per il fratello Samsung Galaxy M31 (qui la nostra recensione “di coppia”). A dire la verità, quest’ultimo sta ricevendo anche un altro update con versione firmware M316FXXU2ATIB, tuttavia il changelog non contiene alcun dettaglio rilevante e non ne sono ancora note le novità.

Tornando a Samsung Galaxy M21, il device era già arrivato sul mercato con Android 10 out-of-the-box, con tanto di One UI Core 2.0, e adesso sta compiendo il salto ulteriore alla One UI Core 2.1. In particolare, il nuovo firmware introdotto è la versione M215FXXU2ATI9 e include anche le patch di sicurezza del mese di settembre 2020.

Per quanto riguada le novità, l’aggiornamento contiene sicuramente funzioni come Quick Share e Music Share, ma dovrebbero essere presenti anche Single Take e My Filters. Il fratello maggiore Galaxy M31 aveva ricevuto anche i controlli della velocità dell’otturatore nella modalità Pro, ma pare che Galaxy M21 non abbia ricevuto lo stesso trattamento di favore.

A dispetto di ciò, il pacchetto OTA, il cui roll out ha già raggiunto numerosi mercati in Europa e Asia, ha un peso considerevole: 1,3 GB.

Huawei P40/P40 Pro, Mate 30/Mate 30 Pro, MatePad Pro: le novità dell’aggiornamento

Adesso ci spostiamo in casa Huawei, dove il gruppo di device coinvolti negli aggiornamenti è numeroso – le serie P40, Mate 30 e MatePad Pro –, ma si tratta di una versione beta: la seconda beta della EMUI 11.

Del primo gruppo di device Huawei/HONOR destinatari della versione beta della EMUI 11 (sprovvista di Android 11), vi avevamo già parlato, adesso, come detto, è in arrivo la seconda beta.

In particolare, le serie Huawei P40 e Huawei Mate 30 stanno ricevendo la build EMUI 11.0.0.126 (partendo dalla 11.0.0.115).

Alla luce di quanto riportato nel changelog, questa versione apporta miglioramenti per la modalità multi-window, per super memo e per il feedback della vibrazione.

Sebbene sia identico per numero di build – EMUI 11.0.0.126 –, l’aggiornamento per i tablet della serie Huawei MatePad Pro è leggermente più ricco di novità.

Il registro delle modifiche menziona delle ottimizzazioni per la modalità multi-window e per la funzione NotePad, dei fix di problemi coi promemoria in alcune situazioni, ma soprattutto il supporto ad una nuova gesture per il passaggio rapido da un’app all’altra. Maggiori informazioni sulla nuova gesture sono disponibili in Settings > System navigation > Gestures > Settings > Switch between apps.

Come aggiornare POCO X3 NFC e Samsung Galaxy M21

Gli aggiornamenti per tutti i modelli Huawei citati sono in versione beta e sono dunque riservati agli utenti iscritti al programma beta. L’update per POCO X3 NFC parte dal mercato indiano, ma la build per il nostro modello non tarderà ad arrivare.

L’unico aggiornamento già disponibile anche in Europa è quello per Samsung Galaxy M21: se non vi è ancora arrivato, fate un controllo manuale nella sezione delle Impostazioni dedicata agli aggiornamenti di sistema.