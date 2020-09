In queste ore vengono rilasciati un bel po’ di aggiornamenti software per alcuni dispositivi Samsung e Huawei.

Novità aggiornamento Samsung Galaxy M31 M315FXXU2ATI4

Samsung Galaxy M31 sta iniziando a ricevere l’aggiornamento software M315FXXU2ATI4 contenente diverse novità piuttosto interessanti. Oltre all’arrivo della One UI 2.1, l’update porta con sé anche le patch di sicurezza di settembre. Assieme ad essere sbarcano anche alcune funzioni supplementari per quanto riguarda Benessere Digitale, la gestione delle gesture di navigazione, l’arrivo di nuove icone, miglioramenti della modalità notte e tanto altro.

Come aggiornare Samsung Galaxy M31

L’aggiornamento di Samsung Galaxy M31 è attualmente in propagazione in India e sarà disponibile anche in altri mercati a partire dalle prossime settimane. Per scaricare l’update basta aprire le Impostazioni > Aggiornamento software > Scarica e installa.

Novità aggiornamento Samsung Galaxy M51 M515FXXU1ATI1

Oltre a Samsung Galaxy M31 anche lo smartphone Samsung Galaxy M51 sta ricevendo un update da 190 MB. La versione M515FXXU1ATI1 introduce le patch di agosto – non si capisce il motivo della presenza di patch di sicurezza ormai vecchie – e alcune migliorie su altri aspetti dello smartphone come la gestione della luminosità, la stabilità della fotocamera e della sicurezza del device.

Come aggiornare Samsung Galaxy M51

Anche in questo caso l’update è in rollout in India ed è disponibile tramite il pannello Impostazioni > Aggiornamento software > Scarica e installa.

Novità aggiornamento Huawei P40 Lite 10.1.0.236

Infine, Huawei P40 Lite si aggiorna alla EMUI 10.1.0.236 e riceve le patch di sicurezza di agosto ed il box di ricerca di Huawei Petal Search da aggiungere alla schermata home dello smartphone. Le patch di sicurezza vanno a chiudere 1 falla di sicurezza critica e 21 di alto livello. Il changelog fa riferimento alle classiche migliorie sotto il cofano ed ha un peso di 629 MB.

Come aggiornare Huawei P40 Lite

L’aggiornamento per Huawei P40 Lite può essere scaricato tramite l’apposito pannello degli update oppure tramite l’App Supporto.