A partire da oggi, la rinnovata Zen Mode introdotta da OnePlus sulla nuova versione dell’interfaccia proprietaria OxygenOS 11 (basata su Android 11) è disponibile anche per gli smartphone del brand che utilizzano attualmente almeno Android 10.

Introdotta inizialmente lo scorso anno accanto alla serie OnePlus 7, la Zen Mode, la cui app era stata prontamente pubblicata sul Google Play Store, era di fatto la versione di OnePlus di Benessere digitale, proponendosi esclusivamente di aiutare gli utenti a usare di meno o comunque più consapevolmente lo smartphone.

La nuova Zen Mode è disponibile anche sui OnePlus con Android 10

Al netto delle finalità iniziali, OnePlus ha lavorato sodo, implementando progressivamente nella Zen Mode nuove opzioni, promemoria e sfide. Adesso, con l’arrivo della OxygenOS 11 (di cui vi abbiamo appena segnalato la Open Beta 2), il produttore ha sottoposto anche la Zen Mode ad un lavoro di rinnovamento.

Uno dei vantaggi di pubblicare le app proprietarie sul Google Play Store attiene alla distribuzione degli aggiornamenti ed è proprio in questo modo che la nuova versione della Zen Mode è già disponibile per tutti gli smartphone OnePlus con a bordo almeno Android 10.

Per quanto riguarda le novità, come vi avevamo segnalato parlando dei cambiamenti della OxygenOS 11, la Zen Mode non subisce solo un restyling grafico, ma guadagna anche delle nuove funzioni. Ad esempio, adesso gli utenti possono creare delle “stanze virtuali” in cui invitare i propri amici, così da mettere da parte lo smartphone e rilassarsi insieme. Qui di seguito trovate alcuni screenshot della nuova Zen Mode.

Infine, ecco il changelog completo dell’aggiornamento:

Changelog: Welcome to the newly designed Zen Mode! Adding a variety of themes to bring you a more immersive meditation experience You can create a room and invite your friends to join you to start a focus challenge together Record daily Zen moments and review the journey of concentration

Come aggiornare la OnePlus Zen Mode

La nuova versione dell’app OnePlus Zen Mode è in distribuzione sul Google Play Store, in alternativa la potete scaricare da APKMirror a questo link.

