Giusto qualche ora fa OnePlus lanciava la Developer Preview 3 di Android 11 con OxygenOS 11 per OnePlus 8 e OnePlus 8 Pro, ed in questa news andiamo a coprire i tanti cambiamenti apportati dalla compagnia cinese in termini di design e di nuove feature.

Always-on display è finalmente realtà

Sono anni che gli utenti OnePlus chiedono alla compagnia di implementare la modalità always-on display, e OxygenOS 11 verrà ricordata come la versione della skin di Android che finalmente abilita questa funzione. Assieme ad alcuni temi piuttosto standard e comuni che ruotano attorno alla visualizzazione dell’ora e della data odierna, OnePlus ha collaborato con la Parson School of Design and Art di New York per realizzare un tema AOD piuttosto particolare.

Del suo design ne avevamo parlato una settimana fa, e ruota attorno ad una timeline verticale dinamica che si estende lungo il centro dello smartphone e mostra quante volte è stato sbloccato il telefono, la percentuale di batteria residua, l’ora e tanto altro.

Notifiche

Come sappiamo la sezione delle notifiche in Android 11 ha subito parecchi cambiamenti rispetto ad Android 10, e OnePlus ha deciso di abbracciare le novità con OxygenOS 11. Il cambiamento più evidentemente riguarda la sezione “Conversations” in cui vengono raccolte le notifiche provenienti da alcune app, come ad esempio quelle di messaggistica istantanea. È ovviamente presente il supporto alle conversazioni Bubble di Android 11 per le app che hanno abbracciato le nuove API di Android, come ad esempio la versione beta 7.0 di Telegram oppure Facebook Messenger e Twitter.

Il pannello dei Quick Settings di OxygenOS 11 non è poi così differente rispetto a quello di OxygenOS 10. L’unica piccola ma ben accetta novità è l’indicazione della data e dell’ora nell’angolo in alto a sinistra (seconda immagine verso destra), ma sembra che non sia ancora stata implementata la gestione dei contenuti multimediali che abbiamo visto nella sua forma finale nella beta 3 di Android 11.

È stato però aggiunto il toggle rapido per attivare/disattivare la modalità scura con un semplice tap, senza dover essere costretti ad accedere al pannello Personalizzazione delle Impostazioni.

Meteo e altre app di sistema

L’app meteo è forse quella che è andata incontro ai cambiamenti grafici più importanti, dove adesso la UI offre una visione più chiara e completa della temperatura attuale e le previsioni per i giorni a seguire.

Altre app come ad esempio le Impostazioni, la Calcolatrice, i Contatti, l’app Messaggi, l’Orologio e il Registratore vedono l’arrivo di una nuova UI più in linea con OxygenOS 11, ma non sembrerebbero esserci feature aggiuntive.

Previous Next Fullscreen

L’app Fotocamera è stata leggermente modificata ed è stato aggiunto anche un nuovo menu per la condivisione rapida di foto e video attraverso alcune applicazioni di messaggistica.

La modalità Zen permette adesso di creare una “stanza virtuale” per invitare altri amici e rilassarsi assieme lontani dallo smartphone mentre l’applicazione Galleria è stata modificata con l’aggiunta della funzione “Storie”, simile alle foto recenti in evidenza di Google Foto.

Previous Next Fullscreen

Power Menu

OxygenOS 11 segue le disposizioni di Google per quanto riguarda il nuovo Power Menu attivabile tramite la pressione prolungata del tasto di accensione/spegnimento. In questa nuova sezione è possibile gestire rapidamente dispositivi per la smart home.

Conclusioni

Come abbiamo visto all’interno della news, i cambiamenti grafici della OxygenOS 11 sono piuttosto marcati ed evidenti. La sensazione è che la compagnia ha abbandonato la volontà di offrire un’esperienza il più vicina possibile a quella di Android stock, a favore invece di una visione personale.

Che ne pensate delle novità? Preferite un design più simile ad Android vanilla o quello nuovo di OxygenOS? Parliamone nei commenti qui in basso!