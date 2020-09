CarbonROM 8.0 basata su Android 10 arriva su altri quattro smartphone Android, e lo fa in compagnia di una nuova build che porta con sé alcuni interessanti miglioramenti. Purtroppo non ci sono solo buone notizie, ma procediamo con ordine.

Le novità della nuova CarbonROM 8.0, che arriva su altri quattro smartphone Android

CarbonROM è tornata alla carica qualche mese fa con il rilascio della versione 8.0 basata su Android 10, e in queste settimane sta aggiungendo il supporto a diversi smartphone. Con la nuova build arriva infatti la CarbonROM 8.0 per questi dispositivi:

OnePlus 7 (guacamoleb)

(guacamoleb) OnePlus 7T Pro (hotdog)

(hotdog) OnePlus 7T Pro 5G (hotdogg)

(hotdogg) Xiaomi Redmi Note 4 (mido)

Per Xiaomi Redmi Note 4, smartphone del “lontano” 2016 uscito con Android 6.0 Marshmallow, si tratta di un upgrade dalla CarbonROM 7.0. La nuova versione della celebre ROM, sempre basata su Android 10, non solo allarga il supporto ai modelli qui sopra, ma porta le seguenti novità:

patch di sicurezza di agosto 2020;

migliore organizzazione all’interno di CarbonFibers e delle impostazioni;

le icone VoLTE e VoWiFi possono essere abilitate in CarbonFibers;

miglioramenti al design degli orologi della schermata di sblocco per unificarli nell’aspetto e nel comportamento;

miglioramenti al font engine;

risolti alcuni problemi nella ricerca.

In particolare, il custom font engine è stato rielaborato per supportare USAP Pooling, che permette di migliorare significativamente la velocità di avvio delle applicazioni. Come anticipato non ci sono solo buone notizie però: a causa del “comportamento inaccettabile” del manutentore di Redmi Note 7 (lavender) e Redmi 7 (onclite), questi due smartphone escono dal supporto di CarbonROM 8.0, speriamo solo temporaneamente.

E Android 11?

Google ha rilasciato la versione stabile di Android 11, ed esattamente come il team LineageOS, anche quello CarbonROM è già al lavoro per integrare la nuova release. Nonostante ciò non ci saranno problemi per la versione attuale, che continuerà a essere supportata. Non ci sono ancora stime per il rilascio della prossima CarbonROM, ma ovviamente vi terremo aggiornati.