Con il rilascio della versione stabile di Android 11, avvenuto ieri sera, è partita ufficialmente la corsa al rilascio dell’aggiornamento da parte dei principali produttori, molti dei quali hanno già annunciato versioni stabili e programmi beta.

Sono però moltissimi gli smartphone che non saranno interessati dagli aggiornamenti, perché obsoleti o “dimenticati” dai rispettivi produttori e per questi la sola speranza è legata alle custom ROM. Il team di sviluppo di LineageOS, probabilmente la più famosa delle ROM alternative, ha annunciato l’inizio dei lavori sulla nuova versione che sarà ovviamente basata su Android 11.

L’annuncio arriva da Luca Stefani, Direttore del progetto LineageOS, che mostra una prima schermata a conferma dell’avvio dello sviluppo. Ricordiamo che insieme alla versione stabile Google ha rilasciato i codici sorgente nell’AOSP, il repository utilizzabile da chiunque per realizzare una propria versione di Android.

Here comes Lineage 18.0.

We're on it! pic.twitter.com/6moxBV6IxC — Luca Stefani (@luca020400) September 8, 2020

Non ci aspettiamo di vedere un grande quantitativo di dispositivi supportati se non tra qualche mese, visto che tutto lo sviluppo è demandato ai manutentori delle varie versioni e sarà necessario avere pazienza per avere dei risultati. È comunque possibile che le prime build, soprattutto quelle non ufficiali, siano già a disposizione degli appassionati nel corso delle prossime settimane, anche se potrebbero essere prive di molte delle funzioni che caratterizzano LineageOS.

Vi terremo comunque informati nel corso delle prossime settimane, visto che al momento il blog ufficiale non risulta essere particolarmente attivo.