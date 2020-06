Lo scorso aprile il team CarbonROM ha rilasciato la prima release ufficiale della CarbonROM 8.0 basata su Android 10 (nome in codice “PAX”) per una manciata di dispositivi di diversi produttori tra i quali Google Nexus 4 e dispositivi di ultima generazione come Xiaomi Redmi K30 / POCO X2.

Ora il team CarbonROM ha integrato con successo le ultime patch di sicurezza di giugno 2020 (QQ3A.200605.001) e ha anche aggiunto 5 nuovi smartphone all’elenco di dispositivi supportati.

CarbonROM 8.0: nuovi dispositivi supportati

CarbonROM 8.0 “PAX” ora è disponibile anche sui seguenti dispositivi:

CarbonROM termina il supporto per Android Oreo

Secondo un recente post sul blog del team CarbonROM, il supporto ufficiale per la versione “Noct” basata su Android 8 Oreo è terminato con la release di maggio, mentre per quanto riguarda Android 9 Pie, il team prevede di mantenere le build “Opal” di CarbonROM fino a quando non aggiungerà le funzionalità specifiche di CarbonROM alla versione stabile di Android 11, pertanto gli utenti riceveranno comunque aggiornamenti di sicurezza mensili sui dispositivi che non supportano ancora Android 10.

Per continuare a seguire tutti gli sviluppi relativi alla CarbonROM è possibile seguire questo link.