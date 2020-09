La giornata di oggi è particolarmente ricca sul piano degli aggiornamenti software e coinvolge numerosi dispositivi a marchio Samsung, Huawei e ASUS, molti dei quali di fascia premium – Huawei P40/P40 Pro, Huawei Mate 30/Mate 30 Pro, Huawei MatePad Pro, ASUS ROG Phone 3 e Samsung Galaxy Note 9 –, ma anche medi di gamma, come Samsung Galaxy A51 e Samsung Galaxy A70, ed economici, come Samsung Galaxy A21s. Ci sono però alcune cose da chiarire, scopriamole.

Samsung Galaxy Note 9, A21s, A51, A70: le novità degli aggiornamenti

Da un bel po’ di tempo a questa parte Samsung sta facendo un lavoro eccellente sul piano degli aggiornamenti software (avete visto l’elenco dei modelli che li avranno garantiti per tre anni?) e gli update di oggi sono emblematici: sono già quattro i modelli del produttore sudcoreano a ricevere le patch di sicurezza di settembre 2020, prima ancora dei Pixel di Google.

Il primo in ordine di tempo è stato Samsung Galaxy Note 9 questa mattina: il roll out è partito dalla Germania e introduce la versione firmware N960FXXS6ETHB. Al netto delle patch mensili, non ci sono novità di sorta da segnalare, per la One UI 2.5 ci sarà ancora da attendere.

Anche per gli altri tre modelli non ci sono nuove feature da segnalare, mentre per quanto riguarda i dati degli udpate:

Samsung Galaxy A21s sta ricevendo la versione firmware A217FXXU3ATH4 e il roll out è partito da Russia e Ucraina;

sta ricevendo la versione firmware A217FXXU3ATH4 e il roll out è partito da Russia e Ucraina; Samsung Galaxy A51 sta ricevendo la versione firmware A515FXXS3BTH4 e il roll out è partito dalla Russia;

sta ricevendo la versione firmware A515FXXS3BTH4 e il roll out è partito dalla Russia; Samsung Galaxy A70 sta ricevendo la versione firmware A705FNXXU5BTH4 e il roll out è partito dall’Ucraina;

ASUS ROG Phone 3: le novità dell’aggiornamento

ASUS ROG Phone 3 è il nuovo gamingphone di riferimento del produttore taiwanese, che sta lavorando sodo per affinarne il funzionamento e l’esperienza di gioco. Sotto questo profilo si segnala il nuovo aggiornamento software che introduce la versione software 17.0823.2007.58 ed è focalizzato sul fix di alcuni bug.

In particolare, il primo importante fix riguarda il problema del “black crush” riscontrato da alcuni utenti con il display del device. In generale con questa espressione ci si riferisce a colori inconsistenti riprodotti in determinate condizioni e difficoltà di rendering del nero (vengono mostrati “blocchi” di pixel). Nel caso di ASUS ROG Phone 3 sono arrivate diverse segnalazioni di anomalie nella riproduzione dei colori sia sul forum ufficiale che su XDA.

Pare che il problema si manifesti principalmente con Netflix e il fix di ASUS si riferisce proprio ad un conflitto tra l’app di Netflix e la regolazione della luminosità da parte del sistema.

In aggiunta a questo, il changelog ufficiale parla anche del supporto alla modalità portrait per Armoury Crate, con tanto di ROG Connect community; del fix del mancato rilevamento del ROG Strix Arion SSD dalla porta USB e di quello dell’incogruenza del dato del consumo energetico riportato nelle Impostazioni alla voce batteria e quello evidenziato dall’icona nella barra di stato. In alcuni mercato è stato aggiunto il supporto al VoLTE/VoWiFi.

Huawei Mate 30/Mate 30 Pro, P40/P40 Pro/P40 Pro+, MatePad Pro: le novità degli aggiornamenti

Gli aggiornamenti in casa Huawei sono particolarmente numerosi quest’oggi. Lanciata sulla serie P40, la EMUI 10.1 continua a diffondersi e adesso Huawei ha aperto al reclutamento di una nuova versione beta con New Features per Huawei P40, P40 Pro, P40 Pro+, la serie Mate 30 e MatePad Pro

Il test riguarda al momento solo il mercato cinese e non sono stati svelati dettagli sulle nuove funzioni, né sul roll out. Per ogni modello ci sono 500 slot con log version e 1.500 senza. Il reclutamento si concluderà l’8 settembre, ecco delle immagini di riepilogo.

Passando agli aggiornamenti in arrivo, il 10 settembre ci sarà la Huawei Developer Conference 2020 e si parlerà di Hongmeng 2.0, ma soprattutto della EMUI 11. In prima fila per riceverla ci sarà ovviamente Huawei P40 Pro: il flagship del brand, grazie alla nuova versione del sistema operativo, ha ottenuto anche la certificazione Wi-Fi 6 dalla Wi-Fi Alliance.

Nella relativa immagine si nota come alla base della skin proprietaria di Huawei ci sia ancora Android 10 (Google dovrebbe rilasciare Android 11 l’8 settembre). Gli ultimi report parlano comunque dell’accoppiata Android 11 – EMUI 11 per la serie Mate 40. Delle feature in arrivo con la EMUI 11 abbiamo già parlato nei giorni scorsi.

Come aggiornare Samsung Galaxy Note 9, A21s, A51, A70 e ASUS ROG Phone 3

Se per gli smartphone Huawei abbiamo visto come il reclutamento della nuova beta riguardi per ora solo la Cina, gli aggiornamenti per Samsung Galaxy Note 9, A21s, A51, A70 e ASUS ROG Phone 3 sono in roll out.

Se non volete aspettare, ecco i link per il download manuale:

Patch di settembre per Samsung Galaxy Note 9, Samsung Galaxy A21s, Samsung Galaxy A51, Samsung Galaxy A70 nell’archivio SamMobile;

17.0823.2007.58 per ASUS ROG Phone 3

