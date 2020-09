Sei smartphone Android stanno ricevendo nuovi aggiornamenti software in queste ore: stiamo parlando di Samsung Galaxy Note 20, Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G, OnePlus Nord, Huawei P40 Lite, Huawei Mate 20 Lite e Huawei P Smart 2018, che accolgono patch di sicurezza più recenti. Scopriamo insieme i dettagli.

Novità aggiornamento Samsung Galaxy Note 20 e Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G

Partiamo dagli ultimi arrivati, Samsung Galaxy Note 20 e Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G, che stanno iniziando a ricevere in Europa un nuovo aggiornamento software contenente le patch di sicurezza di settembre 2020. I firmware in distribuzione a partire da Germania ed Europa sud-orientale sono gli N98XFXXS1ATH9 e non sembrano includere altre novità di rilievo.

Come abbiamo visto, questo sarà solo uno dei numerosi update che attendono i flagship del produttore: Samsung Galaxy Note 20 e Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G rientrano infatti nella lista di dispositivi che riceveranno almeno tre major release di Android.

Novità aggiornamento OnePlus Nord

A circa una settimana dal precedente update, OnePlus Nord si aggiorna ancora raggiungendo la OxygenOS 10.5.7: il nuovo firmware attualmente in distribuzione porta le seguenti novità:

patch di sicurezza di settembre 2020 ;

; migliorato il consumo energetico generale;

migliorata la stabilizzazione della fotocamera frontale nei video 4K 60 fps;

migliorata la nitidezza degli scatti con la fotocamera macro;

perfezionata la calibrazione generale del display;

migliorata la stabilità della connessione Bluetooth ;

; migliorata la stabilità delle chiamate vocali.

Diverse novità attendono dunque i possessori di OnePlus Nord, che saranno particolarmente felici di accogliere i miglioramenti al Bluetooth, oggetto di alcune critiche in queste settimane.

Novità aggiornamento Huawei P40 Lite, Huawei Mate 20 Lite e Huawei P Smart

Si aggiornano in queste ore anche tre smartphone Huawei, più precisamente Huawei P40 Lite, Huawei Mate 20 Lite e Huawei P Smart. Questa volta le novità comprendono le patch di sicurezza di agosto 2020 per i primi due e le patch di luglio 2020 per il terzo; il più recente dei tre, ossia Huawei P40 Lite, accoglie anche Petal Search, un widget di ricerca che offre agli utenti un nuovo accesso ad applicazioni, notizie, immagini e non solo.

Il download richiesto è di più di 600 MB per quest’ultimo (EMUI 10.1.0.236), mentre Huawei Mate 20 Lite (EMUI 10.0.0.245) e Huawei P Smart (EMUI 9.1.0.216) se le cavano con poco più di 100 e 200 MB rispettivamente.

Come aggiornare Samsung Galaxy Note 20, Note 20 Ultra 5G, OnePlus Nord, Huawei P40 Lite, Mate 20 Lite e P Smart

Potete aggiornare Samsung Galaxy Note 20 e Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G direttamente dalle impostazioni di sistema. Per verificare l’arrivo dei nuovi firmware non dovete fare altro che seguire il percorso “Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa“.

Per aggiornare OnePlus Nord potete affidarvi alle impostazioni (“Impostazioni > Sistema > Aggiornamenti di sistema“), oppure scaricare e installare manualmente l’update seguendo il link che fa per voi:

Infine, per aggiornare Huawei P40 Lite, Huawei Mate 20 Lite e Huawei P Smart alle ultime patch di sicurezza disponibili, potete seguire il percorso “Impostazioni > Sistema > Aggiornamento software“.