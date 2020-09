Altri aggiornamenti sono in distribuzione in queste ore, anche in Italia: questa volta tocca a Samsung Galaxy S9, Samsung Galaxy S9+, Redmi K30 Ultra e Huawei Watch GT 2, che stanno ricevendo nuove patch di sicurezza e alcune novità. Andiamo a scoprire insieme di cosa si tratta.

Novità aggiornamento Samsung Galaxy S9 e Samsung Galaxy S9+

Partiamo dagli smartphone con Samsung Galaxy S9 e Samsung Galaxy S9+, che si stanno aggiornando in Italia con le patch di sicurezza di settembre 2020. I firmware in arrivo sono i G96xFXXSBETH2 e non sembrano includere altre novità.

Niente One UI 2.5 per il momento, anche se dovrebbe raggiungere i flagship 2018 nelle prossime settimane, dopo essere sbarcata su diversi modelli del produttore (compreso Samsung Galaxy S10 Lite). Proseguono in ogni caso i test della nuova interfaccia, ereditata dagli ultimi modelli, e non è da escludere l’arrivo con il prossimo aggiornamento.

Novità aggiornamento Redmi K30 Ultra

Redmi K30 Ultra è stato presentato il mese scorso in Cina, ed è già ora di accogliere un nuovo aggiornamento software. Il firmware attualmente in rollout porta la MIUI 12.0.11.0.QJNCNXM e integra alcune novità e ottimizzazioni con un dowload di poco più di 300 MB.

Il changelog menziona perfezionamenti per quanto riguarda fluidità, riproduzione video e luminosità dell’HDR e miglioramenti a sensore di impronte digitali, procedura di ricarica e gaming, oltre alla soluzione di un bug relativo allo sblocco facciale.

Novità aggiornamento Huawei Watch GT 2

Aggiornamento in distribuzione anche per lo smartwatch Huawei Watch GT 2: si tratta della versione LTN-B19 1.0.9.38, che porta con sé alcune interessanti novità per LiteOS. Il changelog riporta una nuova funzionalità per l’impostazione e l’accesso rapido alle funzioni preferite (Impostazioni > Display > Preferiti), possibilità di ottenere dati di allenamento più precisi per quanto riguarda alcune attività (come la macchina ellittica e il vogatore) e il supporto a tre lingue aggiuntive (lituano, lettone ed estone). In aggiunta troviamo generici miglioramenti alla stabilità di sistema e la soluzione ad alcuni problemi noti.

Come aggiornare Samsung Galaxy S9, Samsung Galaxy S9+, Redmi K30 Ultra e Huawei Watch GT 2

Potete aggiornare Samsung Galaxy S9 e Samsung Galaxy S9+ seguendo il percorso “Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa“, oppure scaricando manualmente i firmware nel caso siate più pratici. L’update con le patch di settembre 2020 è in distribuzione in Italia a partire dai modelli no brand (ITV), ma siamo certi che nei prossimi giorni sarà disponibile anche per gli smartphone brandizzati dagli operatori.

Per aggiornare Redmi K30 Ultra è sufficiente seguire il percorso “Impostazioni > Info sistema > Aggiornamenti di sistema“, mentre per aggiornare Huawei Watch GT 2 potete invece recarvi in “Impostazioni > Sistema > Informazioni > Aggiornamenti di sistema“, oppure affidarvi all’app Huawei Health.

Leggi anche: quali Samsung Galaxy si aggiorneranno ad Android 11