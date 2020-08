Durante la Huawei Developer Conference 2020 avremo sicuramente modo di vedere le novità che il colosso cinese ha in serbo con la EMUI 11, la prossima major release per quanto riguarda la personalizzazione di Android. Essa, basata su Android 11, prenderà il posto dell’attuale EMUI 10.1 ed andrà ad integrare numerose feature che renderanno più semplice utilizzare gli smartphone.

Molti perfezionamenti e nuove feature

Secondo le ultime informazioni di corridoio pubblicate sul web, pare che la EMUI 11 andrà a modificare la funzione AOD (Always-on Display) introdotta con la EMUI 10.1. Con la EMUI 11 ci si aspetta l’arrivo della feature che regola il cambio automatico dei colori dell’always-on display in base all’ora, oltre a tre nuovi stili di orologi 3D.

Cambia e migliora anche il supporto al multi-window, anch’esso introdotto per la prima volta con il lancio della EMUI 10.1. L’azienda cinese andrà molto probabilmente ad inserire una comoda modalità “split screen” in grado di permettere all’utente di inviare messaggi e tanto altro tramite una interfaccia a comparsa durante la visualizzazione di video oppure in fase di gaming, il tutto senza essere costretti a chiudere l’applicazione principale.

Sono attese alcune novità anche per quanto riguarda alcune feature indirizzate a migliorare le operazioni svolte in tandem su diversi dispositivi Huawei, come anche una esperienza utente più pulita e fluida rispetto a quella offerta dalla EMUI 10.1.

Le informazioni condivise da un leaker su Weibo si concludono qui. È altamente probabile che l’azienda abbia in serbo tante altre novità e perfezionamenti di feature lanciate con l’attuale versione della EMUI, oltre alla probabile apertura di una fase di beta testing della EMUI 11 per la serie Huawei P40 e Huawei Mate 40.

Il lancio effettivo della nuova EMUI è atteso per il mese di ottobre, ma avremo sicuramente modo di scoprire con precisione la roadmap di Huawei e quali saranno gli smartphone che potranno beneficiarne.