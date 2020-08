Mentre alcuni sviluppatori sono impegnati nel portare le feature della One UI 2.5 di Samsung su alcuni smartphone Samsung datati con la H-ROM, il colosso sud coreano avrebbe già iniziato la fase di sviluppo della versione ufficiale della One UI 2.5 per Samsung Galaxy S9 e Samsung Galaxy Note 9.

Parte lo sviluppo della One UI 2.5

Gli smartphone di Samsung, tutt’altro che recenti, sarebbero nel mirino del team di sviluppo per valutare quali feature possono essere realmente cucite attorno all’hardware dei due dispositivi continuando a garantire un’esperienza utente di primo livello.

La conferma che il colosso sud coreano abbia iniziato i lavori ci viene data direttamente da un moderatore della community sud coreana di Samsung. Infatti, come riportato dai colleghi di TizenHelp, il moderatore ha rilasciato questo messaggio quando interpellato circa una tempistica certa sul rilascio della One UI 2.5 per Samsung Galaxy S9 e Samsung Galaxy Note 9:

Sono responsabile del software di Galaxy Note. Attualmente è in fase di revisione per l’applicazione di One UI 2.5 alla serie 9. Seguendo le indicazioni della direzione per preparare i clienti a sperimentare i vari software, stiamo rivedendo le funzioni installabili e valutando la situazione di memoria attuale. Grazie.

È quindi chiaro che l’obbiettivo principale del team è quello di valutare le prestazioni dei device con le varie novità presenti nell’ultima versione della One UI, per poi eventualmente aggiungere tutte quelle che non hanno un effetto negativo sulla fluidità e stabilità del sistema operativo.