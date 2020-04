Il Q3 2020 sarà estremamente importante per Samsung che, come da tradizione, lancerà la serie Samsung Galaxy Note 20. I terminali sono attesi da tutti i fan degli smartphone di fascia alta con pennino, e quest’anno Samsung potrebbe puntare ad un processore nuovo per Samsung Galaxy Note 20 e Samsung Galaxy Note 20+

Exynos 992 per i nuovi top di gamma

Gli ultimi rumor danno la compagnia sud coreana impegnata nello sviluppo del processore Exynos 992, versione potenziata e migliorata dell’attuale Exynos 990 che trova posto all’interno della gamma Samsung Galaxy S20 e che si muove di fianco allo Snapdragon 865.

Secondo le ultime informazioni il processore di Samsung dovrebbe avere delle prestazioni superiori dell’1-3% rispetto all’attuale Exynos 990, dove però la migliore gestione dell’autonomia sarebbe il vero aspetto su cui potremmo trovare delle grosse novità.

Chissà come prenderanno questa notizia i tanti che hanno sottoscritto la petizione per spingere Samsung ad abbandonare la linea di SoC Exynos. Forse l’arrivo del processore Exynos 992 e la probabile assenza dello Snapdragon 865+, potrebbe permette al SoC di Samsung di colmare il gap con l’attuale generazione di processori di Qualcomm.

Samsung Galaxy BudsX all’orizzonte

Mentre Samsung Galaxy Buds prendono in prestito alcune delle feature del modello Samsung Galaxy Buds+ grazie ad un aggiornamento software, il colosso sud coreano sembri sia affaccendato a tutelare il brand Samsung Galaxy BudsX all’interno dell’Unione Europea. L’azienda ha infatti avanzato una richiesta di registrazione del brand all’ufficio EUIPO (European Union Intellectual Property Office), di fatto “svelando” in qualche modo quale potrebbe essere il nome del prodotto che succederà a Samsung Galaxy Buds+.

L’arrivo delle cuffie true wireless è ancora piuttosto fumoso ma, considerando la presentazione dell’attuale modello di fianco alla gamma Samsung Galaxy S20, è lecito aspettarsi che Samsung Galaxy BudsX vedranno la luce del sole assieme alla serie Samsung Galaxy Note 20.

