L’arrivo del processore Qualcomm Snapdragon 855+ in piena estate 2019 ci aveva portato a credere che, anche quest’anno, a cavallo fra il Q2 e Q3 2020, avremmo avuto modo di scoprire le novità su Qualcomm Snapdragon 865+, ovvero la versione più prestante dell’attuale Qualcomm Snapdragon 865.

Snapdragon 865+ non è in sviluppo

Dato come in sviluppo da diversi leaker come ad esempio Digital Chat Station, in queste ore il Direttore Marketing di Meizu, Wan Zhigiang, pubblica sul proprio profilo Weibo un commento che lascia poca interpretazione: quest’anno non ci sarà alcun Qualcomm Snapdragon 865+.

Tendenzialmente siamo portati a dare maggior peso alle parole del Direttore Marketing di Meizu che alle indicazioni offerte da Digital Chat Station, pertanto potrebbe essere probabile che quest’anno Qualcomm abbia realmente deciso di saltare lo sviluppo del SoC Snapdragon 865+.

Forse le prestazioni dell’attuale SoC, munito anche di specifiche tecnologie pensate per il mondo gaming, avrebbero spinto il colosso statunitense a non prendere in considerazione l’idea di dover realizzare una versione potenziata dello Snapdragon 865.

Ma, nonostante le parole di Wan Zhigiang, non possiamo non sottolineare come Qualcomm sia l’unica azienda ad avere realmente voce in capitolo, pertanto ci rimettiamo alle eventuali dichiarazioni della compagnia statunitense per scoprire se effettivamente per quest’anno non ci sarà alcun Snapdragon 865+.