Sappiamo che le vendite dei Pixel 4 non sono state un successo, per tanti e ovvi motivi, ciò nonostante lo scorso è stato l’anno migliore per Google in termini di spedizioni di smartphone.

Sebbene il 2020 sia iniziato con appena due milioni di Pixel venduti, lo scorso anno Google è riuscita a spedire ben 7,2 milioni di smartphone con una crescita rispetto all’anno precedente del 52%.

Questo è il miglior risultato di sempre per Google in termini di spedizioni di smartphone Pixel e lo sottolinea, con un tweet dedicato, l’analista Francisco Jeronimo di IDC, che afferma anche che Google è andata forte soprattutto negli USA, in Giappone e nell’Ovest Europa.

Non parliamo di numeri pazzeschi e in grado di competere con quelli della concorrenza, tuttavia sono i migliori di Google da quando produce smartphone in prima persona e questo non può che essere un gran risultato.

C’è da considerare che nei 7,2 milioni di esemplari spediti sono inclusi tutti i Pixel che nel 2019 erano in vendita e ancora in produzione, per cui Google Pixel 3, Google Pixel 3a e Google Pixel 4, anche in formato XL.