La serie Huawei P40 segna un importante passo in avanti per il colosso cinese, soprattutto dal punto di vista della qualità degli scatti offerti da questi terminali – Huawei P40 Pro è ancora oggi il miglior camera phone secondo DxOMark – nonostante i grandi problemi derivanti dall’annosa questione relativa al ban USA contro Huawei.

Questo però non scoraggia la compagnia dal continuare a migliorare l’esperienza utente per i nuovi terminali di fascia alta, ed infatti in queste ore viene rilasciato l’aggiornamento EMUI 10.1.0.140 per Huawei P40 Pro e Huawei P40 Pro+.

Novità Huawei P40 Pro/P40 Pro+ EMUI 10.1.0.140

La EMUI 10.1.0.140 va a migliorare il sistema di tracking degli occhi utilizzando il sensore frontale, oltre a perfezionare la qualità delle foto e dei video scattati in notturna conferendo una tonalità più naturale al colore della pelle.

La modalità Super Night Portrait viene aggiornata alla versione 3.0 per una migliore definizione delle foto ritratto in presenza di una scarsa luminosità, ed arriva anche una ottimizzazione per quanto riguarda la registrazione di video in presenza di una luce ad anello molto comune per chi è solito registrare video o vlog.

Come aggiornare Huawei P40 Pro/P40 Pro+

L’aggiornamento EMUI 10.1.0.140 per Huawei P40 Pro e Huawei P40 Pro+ è attualmente in fase di propagazione. Purtroppo sembra non essere ancora disponibile per i terminali presenti in redazione, pertanto sarà necessario attendere qualche giorno per il suo arrivo nel nostro Paese.

Se siete però impazienti di ricevere l’update e non volete attendere l’arrivo della classica notifica circa la presenza della nuova versione della EMUI, potete procedere al controllo manuale tramite il percorso Impostazioni > Sistema > Aggiornamenti software > Ricerca aggiornamenti > “Scarica e installa”, oppure attraverso l’applicazione Huawei Support tappando sul tab Servizi > Aggiornamenti > Controlla aggiornamenti > Scarica e installa.

