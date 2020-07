In queste ore alcuni utenti muniti di smartphone con la beta di Android 11 hanno ricevuto l’aggiornamento 7.5 dell’applicazione Google Fotocamera. I colleghi di 9to5google hanno effettuato un teardown dell’APK per scoprire alcune informazioni presenti all’interno dell’app.

Molte novità su Google Pixel e non solo

L’update alla versione 7.5 di Google Fotocamera ha svelato interessanti novità sotto tanti punti di vista, i quali vengono suddivisi qui in basso in diversi capitoli.

Si parla di Google Pixel 4a, 4a (5G) e Google Pixel 5

Sono ormai diversi mesi che siamo in attesa del rilascio della nuova generazione di Google Pixel di fascia media, i cui modelli attesi sono già stati discussi in questa news circa una beta dell’App Google. La versione 7.5 di Google Fotocamera contiene una stringa in cui si fa chiaro riferimento agli smartphone Google Pixel attesi per il 2020.

La stringa fa esplicito riferimento ai terminali Google Pixel 4a (nome in codice Sunfish), Google Pixel 4a (5) con nome in codice Bramble e Google Pixel 5 (nome in codice Redfin). La grande novità è l’assenza di qualsivoglia riferimento al modello Google Pixel 5 XL.

Motion blur

La stringa <string name=”lasagna”>Lasagna</string> scovata all’interno del teardown della versione 7.5 dell’applicazione Google Fotocamera non fa riferimento al famoso piatto della tradizione italiana, ma bensì alla tanto attesa modalità “motion blur“. La funzione, secondo quanto scoperto nel corso dei mesi passati, dovrebbe permettere all’utente di scattare foto di soggetti in movimento con qualità simile alle fotocamere DSLR.

Audio zoom

Google sta ancora lavorando alla funzione “audio zoom” che dovrebbe permettere al microfono del telefono di focalizzare la propria “attenzione” verso una specifica direzione durante la registrazione di un video zoomato.

<string name=”pref_audio_zoom_title”>Audio zoom</string>

<string name=”pref_audio_zoom_summary”>Boost the sound where the user is zooming in on.</string>

Il funzionamento della feature viene descritto in dettaglio dalla stringa soprastante.

Flash intensity

Ad oggi l’attivazione del flash della fotocamera con l’applicazione Google Fotocamera risponde a due stati di attivazione: on e off, acceso o spento. La funzione “flash intensity” scovata nel teardown della versione 7.5 potrebbe fare riferimento alla possibilità di modulare il grado di attivazione del flash della fotocamera.

flash_intensity_for_photo_modes

flash_intensity_for_photo_modes_enabled

Le stringhe potrebbero quindi indicare che in futuro anche gli smartphone Google Pixel potranno modulare l’attivazione del flash, un po’ come avviene già da diverso tempo per smartphone di altri brand.

Video sharing

Come scovato da Mishaal Rahman, il teardown della versione 7.5 di Google Fotocamera indica che ben presto sarà possibile condividere rapidamente un video appena registrato tramite le seguenti applicazioni: