Della gamma di smartphone Google per il 2020 ne abbiamo parlato in lungo e in largo. Infatti, dopo la certificazione FCC, la certificazione indiana, il passaggio sui siti di due rivenditori francesi e le ultime novità relativa alla batteria, è chiaro che il lancio di Google Pixel 4a è ormai alle porte.

Google Pixel 4a (5G) e Pixel 5 in arrivo

Quest’oggi, però, i colleghi di 9to5google, scavando all’interno del codice dell’ultima beta di App Google, scoprono due interessanti riferimenti cercando informazioni circa i nomi in codice di due smartphone Google, “redfin” e “bramble”, da tempo indicati come i successori di Google Pixel 4. Se fino alla precedente build di App Google questi nomi non davano alcun risultato a livello di codice, con l’ultima versione sono state scovate alcune novità piuttosto importanti.

Invece di trovare riferimenti a un modello Google Pixel 4a e due modelli Google Pixel 5, i nomi in codice hanno svelato che “redfin” fa riferimento a Google Pixel 5, mentre “bramble” a Google Pixel 4 (5G). Questo ci porta a credere che il processore Qualcomm Snapdragon 765G troverà posto sia su Google Pixel 5 che su Google Pixel 4a (5G).

Quindi, prendendo per buone le informazioni scovate all’interno della beta di App Google, è chiaro che Google Pixel 4a 5G e Google Pixel 5 condividano la stessa base hardware, ovvero Snapdragon 765G. La scelta più ovvia per il colosso di Mountain View per differenziare i due smartphone sarebbe quella di offrire due terminali con qualità costruttive e materiali differenti; magari Google Pixel 4a 5G potrebbe arrivare con un case in plastica, mentre il fratello Google Pixel 5 con un telaio in alluminio e rifiniture migliori.

Purtroppo è ancora troppo presto per riuscire a capire quali siano i piani di Google per il 2020, ma queste importanti novità ci permettono di farci un’idea di cosa potremmo aspettarci da quei ai prossimi mesi.