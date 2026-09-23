Chi cerca il pieghevole più sottile e potente della gamma Samsung 2026 si scontra spesso con listini che sfiorano i 2.300 euro. Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra, lo smartphone di punta presentato durante il Galaxy Unpacked di Londra, crolla ora di prezzo con uno sconto che si avvicina al 39%. La versione da 256GB in colorazione Graphite, equipaggiata con Snapdragon 8 Elite Gen 5 e display pieghevole da 8 pollici, diventa improvvisamente molto più accessibile su Amazon. Vediamo nel dettaglio cosa rende questa offerta interessante.

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Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra: il pieghevole più sottile mai realizzato da Samsung

Con appena 4,1 mm di spessore da aperto e 215 grammi di peso, questo è ufficialmente il Galaxy Z Fold più sottile mai prodotto da Samsung. Il cover display da 6,5 pollici (2520 x 1080 pixel, 21:9) e il display principale pieghevole da 8 pollici garantiscono un’esperienza d’uso completa, con luminosità fino a 3.000 nit grazie alla funzione Vision Booster, il 15% in più rispetto al Fold7.

Sotto la scocca in Gorilla Glass Victus Ceramic 2 e telaio in alluminio Advanced Armor, certificata IP48, batte il processore Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy a 3nm, abbinato in questa configurazione a 12GB di RAM e 256GB di storage UFS. Il comparto fotografico prevede:

Sensore principale 200 MP f/1.7 con OIS

f/1.7 con OIS Ultra-grandangolare 50 MP f/1.9, campo visivo 120°

f/1.9, campo visivo 120° Teleobiettivo 10 MP con zoom ottico 3x

La batteria da 5.000 mAh con Super Fast Charging 2.0 e il supporto garantito fino a 7 major upgrade Android con One UI 9 completano un pacchetto tecnico da vero top di gamma, pensato per chi vuole sostituire un piccolo tablet con un unico dispositivo tascabile. Per approfondire tutte le novità del dispositivo, è possibile consultare la scheda tecnica completa del Fold8 Ultra.

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Sconto Amazon: Fold8 Ultra scende a prezzo shock

Il prezzo di listino ufficiale Samsung per la versione 12GB+256GB Graphite è di 2.299€. Su Amazon lo stesso modello è disponibile ora a 1.400€, con un risparmio secco di 899€ e uno sconto del 39% circa. Un’occasione da non lasciarsi scappare per chi puntava a questo pieghevole fin dal lancio.

In pagina risulta scontata anche la variante 512GB, proposta a 1.985€ invece dei 2.499€ di listino, per chi necessita di più spazio di archiviazione. Entrambe le offerte sono attive direttamente su Amazon, ma la disponibilità potrebbe essere limitata nel tempo. Per restare aggiornati su tutte le promozioni del momento, potete consultare la sezione offerte smartphone del sito.

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