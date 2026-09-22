Motorola ha approfittato del palco dello Snapdragon Summit per presentare il suo nuovo smartphone Android di punta: si tratta di Motorola Signature 27, modello premium dotato del nuovo SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 e che promette esperienze di intelligenza artificiale di nuova generazione. Scopriamo insieme tutti i dettagli svelati della casa alata durante l’evento di anteprima.

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Motorola Signature 27 è ufficiale con il super Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6: l’anteprima all’evento Qualcomm

Motorola fornisce un primo assaggio del suo nuovo smartphone premium: allo Snapdragon Summit arriva un’anteprima di Motorola Signature 27, successore del modello lanciato a inizio anno (chiamato semplicemente Motorola Signature). Secondo le parole dalla casa alata, si tratta del modello più avanzato mai creato dall’azienda, che spinge al limite le capacità di un top di gamma combinando IA rivoluzionaria, lavorazione di alta qualità e tecnologie mobile all’avanguardia.

Motorola Signature 27 ha come cuore il neo arrivato SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, che garantisce velocità, fluidità e affidabilità nel tempo. La piattaforma di nuova generazione offre potenti funzionalità di intelligenza artificiale integrate, esperienze fotografiche migliorate, giochi reattivi e velocità di download più elevate. Con sei antenne che lavorano insieme per consentire app IA cloud più veloci, gli utenti possono gestire senza problemi le attività di tutti i giorni, creare contenuti e sbloccare nuove esperienze basate sull’intelligenza artificiale.

Per mantenere le prestazioni costanti, lo smartphone può contare sul sistema di raffreddamento ArcticMesh di Motorola, che combina un nuovo gel termico, metallo liquido, rame e una camera di vapore 3D riprogettata per gestire efficacemente il calore durante l’utilizzo prolungato di IA, giochi e riproduzione video. Secondo il produttore ha una capacità del 40% superiore rispetto alla prima generazione, e garantisce prestazioni ottimali anche nei momenti più critici.

Lo smartphone integra Google Gemini come assistente personale basato sull’IA. Man mano che Gemini si integra con un numero sempre maggiore di app e servizi che le persone utilizzano ogni giorno, può aiutare a passare dall’intenzione all’azione, che si tratti di pianificare un’uscita, prenotare una cena o trovare biglietti per un evento. Include la possibilità di trasformare un prompt, foto o filmati esistenti in un video professionale con Gemini Omni, oppure di generare musica originale e colonne sonore personalizzate con Lyria.

Motorola ha anche confermato il supporto software visto con il modello precedente: parliamo di sette aggiornamenti del sistema operativo e sette anni di patch di sicurezza, che contribuiscono a mantenere un’esperienza affidabile a lungo termine.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, il produttore promette una potente combinazione di hardware, video di qualità cinematografica e fotografia intelligente per risultati di livello professionale. Tra i punti di forza spiccano il sensore principale Sony LYTIA 910 da 50 MP, che promette nitidezza, colori intensi e contrasto profondo, e il teleobiettivo periscopico da 200 MP, che consente di fotografare i dettagli distanti e i paesaggi.

Per la registrazione video entra in gioco il Video Enhancement Engine di Motorola, che sfrutta l’IA per regolare automaticamente le tonalità di colore e analizzare la scena prima e durante la registrazione stessa. L’intento è quello di offrire agli utenti i loro momenti preferiti esattamente come li ricordano, che si tratti di concerti, riprese notturne o tramonti, con filmati dall’aspetto professionale, nitidi in qualsiasi condizione di illuminazione e con colori naturali e realistici. Il tutto con l’integrazione della stabilizzazione dell’immagine di Qualcomm Technologies, che lavora in sinergia con l’hardware OIS a 3,5° del dispositivo, rendendo panoramiche, camminate e registrazioni a mano libera più fluide e stabili.

Lato audio, Motorola vuole stabilire nuovi standard. Si tratta del primo smartphone del marchio a integrare Audio by B&O (il predecessore può invece contare sulla tecnologia Sound by Bose), grazie alla partnership pluriennale recentemente annunciata con Bang & Olufsen: l’intento è quello di offrire un’esperienza audio pensata per essere vissuta, non solo ascoltata.

A livello di design, Motorola Signature 27 porta avanti una filosofia progettuale che bilancia l’espressione estetica con le prestazioni pratiche. Lo smartphone è stato progettato per essere ammirato e tenuto in mano, e promette identità visiva coerente, raffinatezza e praticità d’uso: presenta una elegante silhouette in alluminio con bordi sagomati e sottili, impreziosita dal particolare corpo della fotocamera con finitura in ceramica liscia e alluminio spazzolato.

Lo smartphone sarà proposto in due finiture:

PANTONE Coal Smoke con Tactical Weave, che trae ispirazione dell’ingegneria automobilistica e dall’abbigliamento tecnico; la trama intrecciata migliora la presa, e al contempo rafforza la resistenza, la durata e la qualità premium;

con Tactical Weave, che trae ispirazione dell’ingegneria automobilistica e dall’abbigliamento tecnico; la trama intrecciata migliora la presa, e al contempo rafforza la resistenza, la durata e la qualità premium; PANTONE Capulet Green con finitura spazzolata ispirata ai tessuti; questa versione è ispirata alla moda di alta gamma e al design d’interni, e vuole creare una piacevole esperienza tattile e una profondità visiva che trasmette un senso di artigianalità, raffinatezza ed elegante sobrietà.

L’anteprima di oggi allo Snapdragon Summit è solo un piccolo assaggio del nuovo smartphone, e ulteriori dettagli saranno diffusi in seguito.

Prezzi e uscita di Motorola Signature 27

Per il momento non sono stati diffusi dettagli precisi riguardanti il prezzo e la data di uscita di Motorola Signature 27. Sappiamo solo che il nuovo smartphone Android arriverà sul mercato entro il 2026, e che saranno svelati maggiori dettagli con l’avvicinarsi della data di lancio.

Vi convince quanto visto finora del nuovo flagship?