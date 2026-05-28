Con la Serie T, Xiaomi ha sempre avuto un copione abbastanza prevedibile: design rifinito con qualche ritocco qua e là, specifiche aggiornate con incrementi misurati, software in evoluzione continua e prezzi di listino relativamente alti accompagnati però da promozioni di lancio capaci di far cambiare rapidamente idea.

Anno dopo anno ci ritroviamo a farci la stessa domanda: ma quanto è cambiato davvero rispetto al modello precedente? Questa volta, dopo aver passato diversi giorni con lo Xiaomi 17T Pro tra le mani, la risposta è meno scontata del solito. Non perché ci sia una rivoluzione totale, sarebbe esagerato dirlo, ma perché alcune scelte specifiche, e una batteria da 7000mAh in primis, hanno realmente cambiato il modo in cui si usa questo smartphone nella quotidianità.

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Xiaomi 17T Pro: la video recensione

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Design e materiali: eleganza con qualche grammo di troppo

Prendere in mano lo Xiaomi 17T Pro è un’esperienza immediata. Lo si capisce subito: questo è uno smartphone grande, e non lo nasconde. Le dimensioni sono 162,2 x 77,5 x 8,25 mm per un peso di 219 grammi, 9 grammi in più rispetto al 15T Pro, e chi cerca qualcosa di agile e maneggevole con una sola mano farebbe bene a guardare altrove, o tutt’al più verso il 17T base, più compatto con i suoi 200 grammi.

Eppure, e questo è il paradosso interessante di questo smartphone, in mano non pesa quanto ci si aspetterebbe. Merito delle cornici piatte ma non taglienti, di uno spessore ben calibrato che supera di poco gli 8 millimetri e di un’ergonomia complessiva riuscita. Xiaomi è riuscita a mantenere dimensioni praticamente identiche al 15T Pro inserendo però una batteria da 7000 mAh, il che già la dice lunga sulla qualità ingegneristica del progetto. Il merito è della tecnologia al silicio-carbonio, che permette di avere una densità energetica molto più alta rispetto alle celle al grafite tradizionali, con un aumento del 27% di capacità rispetto alla generazione precedente senza ingrandire lo chassis.

Dal punto di vista estetico, la finitura spazzolata in alluminio è una delle cose che convince di più. In particolare nella colorazione Deep Blue, quella che abbiamo avuto modo di usare, il telefono fa davvero bella figura. Non si tratta di una scelta banale: quella finitura spazzolata riduce sensibilmente la visibilità delle impronte, uno dei problemi storici degli smartphone premium, e dà allo smartphone un aspetto più austero e maturo rispetto a tante soluzioni lucide.

Il modulo fotocamera è leggermente più basso e compatto rispetto allo scorso anno, con un profilo più tagliente e netto che dona carattere senza appesantire visivamente la scocca. Altro dettaglio non banale: poggiato su un tavolo, il 17T Pro non traballa. Sembra una cosa ovvia, ma non lo è affatto.

Il frame in alluminio ad alta resistenza corre tutto intorno al perimetro, con il pulsante di accensione sulla sinistra, al di sotto del tasto volume unico. In basso troviamo la porta USB-C con l’altoparlante, il secondo driver è alloggiato nella capsula auricolare, e c’è lo slot per la SIM. La certificazione IP68 garantisce protezione da polvere e acqua, e in questo segmento di prezzo è ormai una condizione necessaria e non un optional.

Display: un pannello da flagship, con attenzione reale alla salute degli occhi

Parliamo del display, che è uno dei punti più interessanti dell’intera proposta. Si tratta di un pannello AMOLED da 6,83 pollici con risoluzione 1.5K (2772 x 1280 pixel), refresh rate fino a 144Hz e una luminosità di picco che arriva a 3500 nit, un passo in avanti rispetto ai già ottimi 3200 nit del 15T Pro. Nella pratica quotidiana, quei 300 nit in più non si fanno sentire ma di certo nelle giornate di sole pieno, la leggibilità è eccellente, e si tratta di una di quelle cose che si apprezzano davvero solo quando si usa il telefono all’aperto.

Ma la vera novità non è tanto la luminosità in sé, quanto l’approccio complessivo di Xiaomi Vision Care, il framework pensato per la salute degli occhi. Non è marketing fine a sé stesso: c’è un lavoro serio dietro. Il DC dimming a piena luminosità elimina lo sfarfallio fisico che affatica la vista, la luminosità minima hardware scende fino a 1 nit, particolarmente utile per chi usa il telefono di notte al buio senza voler essere accecato, e il sistema adotta una strategia di dimming a 16.000 livelli per transizioni fluide. Il tutto è certificato quadruplo da TÜV Rheinland, con le certificazioni Low Blue Light (Hardware Solution), Flicker Free, Circadian Friendly e Intelligent Eye Care, quest’ultima ottenuta per la prima volta da Xiaomi.

Sarà che passiamo ore e ore davanti agli schermi degli smartphone, ma è raro che un brand si preoccupi davvero di questo aspetto in modo così sistematico. Di sera, con la luminosità al minimo, si nota concretamente la differenza: gli occhi stancano meno. Non è uno sfarfallio visibile, è qualcosa di sottile che si accumula nel tempo, e Xiaomi sembra finalmente averci messo mano seriamente.

Le cornici sono sottilissime su tutti e quattro i lati, 1,29 mm grazie alla soluzione di packaging LIPO, e questo dona al display un aspetto visivamente imponente e immersivo. Supporto HDR10+ e Dolby Vision completano un comparto che non ha molti punti deboli.

Prestazioni: Dimensity 9500 e gestione termica efficace

Sotto il cofano batte il MediaTek Dimensity 9500, un SoC prodotto a 3nm con CPU octa-core che arriva fino a 4,21 GHz, GPU Mali G1-Ultra e NPU 990. È il chip più potente della fascia media-alta di MediaTek al momento, e si comporta di conseguenza. Rispetto al Dimensity 9400+ del 15T Pro i risultati benchmark non sono rivoluzionari, i salti generazionali puri sono difficili da comunicare all’utente medio, ma il vantaggio reale è tutto sull’efficienza energetica: il chip consuma meno a parità di carico, e questo ha un impatto diretto sull’autonomia.

Nel multitasking di tutti i giorni, passare da WhatsApp a Chrome a YouTube a un’app di fotoritocco senza aspettare, il 17T Pro non perde un colpo. Le app si aprono velocemente, il sistema non si blocca, e anche durante sessioni di gioco più intense lo smartphone gestisce il calore in modo dignitoso senza mai diventare scomodo da tenere in mano. Il merito è anche del sistema Xiaomi 3D IceLoop, che gestisce la separazione vapore-liquido per portare il calore lontano dal chipset principale. Non è un gaming phone nel senso stretto del termine, non ha i trigger fisici, non ha la ventola attiva, ma le prestazioni ci sono.

La configurazione di memoria è 12 GB di RAM LPDDR5X abbinata a storage UFS 4.1, disponibile nei tagli da 256 GB, 512 GB e 1 TB. Nessun downgrade rispetto allo scorso anno, il che è un bene, ma nemmeno una sorpresa. Chi ha bisogno del taglio da 1 TB ha finalmente un’opzione concreta nella fascia media-alta italiana. La connettività è completa: Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0 con supporto Dual-Bluetooth, 5G, NFC, dual SIM con possibilità di usare la eSIM. In chiamata l’audio è nitido, corposo, sia tramite auricolare che in vivavoce.

Il software: HyperOS 3 migliora, ma i vecchi vizi restano

Qui arriviamo all’argomento che torna puntuale come un orologio svizzero ogni volta che si parla di Xiaomi. Il software. Lo Xiaomi 17T Pro arriva con HyperOS 3 basato su Android 16, e devo dire che rispetto al passato c’è un miglioramento concreto. L’interfaccia scorre meglio, le animazioni sono più pulite, il multitasking è più reattivo. C’è HyperAI con Google Gemini integrato, Circle to Search, la ricerca in galleria per descrizione, la trascrizione e sottotitolazione in tempo reale. Funzioni utili, che nella pratica si usano più spesso di quanto ci si aspetti.

E tuttavia, ed è un “tuttavia” che mi aspettavo e che puntualmente si è ripresentato, qualche micro-lag c’è ancora. Qualche animazione che si inceppa per un quarto di secondo, qualche transizione che si inceppa in un momento inaspettato. Non è un dramma, e non è un problema dell’hardware, questo è chiaro. È un problema di rifinitura software che Xiaomi fatica a risolvere completamente da anni. A 900 euro di listino ci si aspetta qualcosa di più levigato, e ogni anno si spera che sia l’anno buono. Ci siamo avvicinati, ma non ci siamo ancora del tutto.

Poi c’è il discorso del bloatware e delle notifiche pubblicitarie. C’è una parziale buona notizia: le app preinstallate sembrano essere un po’ meno numerose rispetto al passato. Ma le notifiche pubblicitarie dalle app Xiaomi ci sono ancora, e ci sono ancora quei widget che sembrano normali ma che in realtà rimandano a contenuti promozionali. È una cosa che, onestamente, a questi prezzi e su questo mercato europeo è difficile da accettare serenamente. Non è un problema unico di Xiaomi, anche altri brand cinesi hanno comportamenti simili, ma fa stridere su un dispositivo che ambisce a posizionarsi come premium. Xiaomi, davvero, potresti farne a meno.

Le funzionalità AI nel complesso funzionano e in certi contesti si rivelano genuinamente utili. La ricerca in galleria per descrizione è comoda quando si cerca una foto scattata mesi fa ma non si ricorda quando. Circle to Search si integra bene nel flusso d’uso quotidiano. Gemini, disponibile direttamente dall’interfaccia, risponde in modo pertinente alle domande. Non è la rivoluzione dell’intelligenza artificiale sullo smartphone, ma è un passo avanti concreto rispetto a dove eravamo due anni fa.

Fotocamera: il teleobiettivo Leica è la vera protagonista

Ed eccoci al cuore del 17T Pro, quello che Xiaomi stessa definisce il suo “Telephoto Master”. La configurazione è composta da tre sensori posteriori: fotocamera principale da 50 MP con apertura f/1.67, OIS e sensore b con pixel da 2,4 μm (4-in-1 Super Pixel), focale equivalente a 23 mm; teleobiettivo periscopico da 50 MP con apertura f/3.0, OIS e zoom ottico 5x a 115 mm equivalente; ultra-grandangolare da 12 MP con apertura f/2.2 e campo visivo di 120°. La fotocamera frontale è da 32 MP f/2.2. Tutta la configurazione lavora sotto l’ombrello della collaborazione Leica con ottica VARIO-SUMMILUX 1:1.67-3.0/15-115 ASPH., con struttura ibrida 1G+6P e processo di multi-coating per massimizzare la trasmissione della luce.

Il sensore principale scatta bene, molto bene. Di giorno la naturalezza dei colori convince, i colori Leica sono fedeli senza esagerare, e la gamma dinamica è molto buona. È uno di quei sensori che non ti fa pensare alla fotocamera: scatti e il risultato è lì, preciso, con toni naturali. Di notte regge bene, anche se non è il migliore in assoluto nella categoria, chi vuole il massimo assoluto nella fotografia notturna sa già che deve guardare altrove, magari verso i veri flagship con sensori più grandi. La possibilità di scattare in RAW è un tocco apprezzato per chi vuole mettere mano alla post-produzione.

Ma il teleobiettivo. ed è qui che la storia di questo smartphone diventa interessante, è davvero la sua anima. Il 5x ottico a 115 mm è pulito, con un bokeh naturale che non sembra finto come certi effetti computazionali. Per i ritratti con il tele a 115 mm, cosa rara a questi livelli di prezzo, si ottiene quella compressione prospettica che appiattisce lo sfondo e mette in risalto il soggetto in modo davvero cinematografico. Xiaomi parla di “spatial compression” come filosofia progettuale del teleobiettivo, e non è solo marketing: la differenza rispetto a scattare a 23 mm e croppare si sente in modo concreto.

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L’AI Ultra Zoom parte da 20x e arriva fino a 120x, sfruttando algoritmi di ricostruzione che partono dalla vasta libreria di dati visivi del modello AI. Funziona? Sì, meglio di quanto mi aspettassi, ma dai 50x in su il dettaglio comincia a degradarsi in modo visibile, è l’inevitabile limite della fisica, e nessun algoritmo può fare miracoli infiniti.

Le modalità creative sono una delle aggiunte più interessanti. La modalità Stage è costruita specificamente per concerti e spettacoli: gestisce automaticamente l’esposizione del volto, bilancia le luci dinamiche e mantiene i dettagli nei fasci di luce e nel fumo.

Leica Live Moment è la novità filosoficamente più interessante. Non scatta una foto statica, ma registra i secondi prima e dopo lo scatto, creando un “momento vivo”. È come le Live Photo di Apple, ma con un’impostazione diversa, più cinematografica, più orientata alla narrazione. In pratica il sistema ottimizza i dettagli del volto durante l’intera sequenza, supporta la modalità Ritratto con bokeh naturale, e le immagini risultanti possono essere condivise su Instagram, TikTok e WhatsApp con ottimizzazione specifica per piattaforma. Personalmente l’ho trovata simpatica in alcune occasioni, ritratti, paesaggi, viaggi, ma non è una funzione che stravolta il modo di scattare. È un plus creativo piacevole.

Sul fronte video, il 17T Pro porta una novità vera per la serie T: la Movie mode a 4K 60fps con bokeh cinematografico in tempo reale. Il 15T Pro si fermava all’8K 30fps e 4K 120fps — modalità diverse e valide a modo loro — ma con il Movie mode si ha la profondità di campo cinematografica mentre si gira a 60 fps, e questo è un salto qualitativo reale per chi produce contenuti video. L’ISP Imagiq gestisce il depth mapping sub-millisecondo su ogni singolo frame, garantendo un bokeh costante e naturale anche nei momenti di movimento veloce. La registrazione Log fino a 4K 60fps è disponibile per chi vuole massima libertà in post-produzione.

L’ultra-grandangolare, e qui torniamo a essere onesti, è ancora il punto debole. Stesso sensore da 12 MP del 15T Pro, e come già detto l’anno scorso, la coerenza cromatica e di dettaglio con gli altri due sensori è inferiore. A 900 euro di listino, questo limite inizia a pesare un po’. Non è un grandangolare da buttare, è utilizzabile, e per i social media fa il suo lavoro, ma il gap rispetto alla principale e al tele è percepibile, specialmente in condizioni di luce non ottimale o in interni.

Batteria e ricarica: la vera sorpresa del 17T Pro

Partiamo dal dato nudo: 7000 mAh. Non era scontato. Era scontato che Xiaomi avrebbe aumentato la batteria rispetto ai 5500 mAh del 15T Pro, ma un salto di 1500 mAh, il 27% in più, mantenendo le stesse dimensioni esterne è un’operazione ingegneristica seria. Il merito è della tecnologia al silicio-carbonio con 16% di contenuto di silicio ad alta densità, che permette di immagazzinare più energia nello stesso volume.

E la differenza nella vita di tutti i giorni è concreta, non teorica. Con il 17T Pro si arriva comodamente a fine secondo giorno con carica residua ancora intorno al 10-15%, anche con un utilizzo impegnato che include ore di navigazione, fotografie, qualche video su YouTube e chiamate. L’ansia da ricarica, quella brutta sensazione di guardare la percentuale batteria come se fosse un conto alla rovescia, qui non esiste. È uno di quei miglioramenti che cambia davvero la relazione quotidiana con il telefono, e che si apprezza ogni singolo giorno.

La ricarica cablata a 100W con HyperCharge porta il telefono dal 15% circa al 100% in appena 35 minuti. È velocissima, e per chi deve uscire di fretta la mattina basta attaccare il cavo mentre fa colazione. C’è anche la ricarica wireless a 50W, assente sul 17T base, per chi ha un caricatore compatibile sul comodino. La ricarica wireless inversa a 22,5W permette di usare il 17T Pro come powerbank per altri dispositivi, utile in situazioni di emergenza.

Audio e connettività: senza sorprese, nel senso buono

Lo speaker stereo del 17T Pro, con un driver in basso e uno nella capsula auricolare, suona bene. Non nel senso vago del termine, ma nel senso che guardare un video con lo speaker acceso è un’esperienza piacevole, con un po’ di bassi e una chiarezza sufficiente per capire ogni parola anche in ambienti rumorosi. Il supporto Dolby Atmos si sente, le certificazioni Hi-Res cablato e wireless completano un comparto audio più che rispettabile per la fascia di prezzo. L’array a 3 microfoni garantisce buona qualità di cattura del suono sia durante le chiamate che durante le riprese video.

Sul fronte connettività, il Wi-Fi 7 è presente, utile soprattutto in casa con router compatibili per massimizzare le velocità di trasferimento, insieme al Bluetooth 6.0 con supporto Dual-Bluetooth, che permette di connettere contemporaneamente due coppie di auricolari. C’è anche Xiaomi Offline Communication, la funzione walkie-talkie che permette di comunicare con un altro dispositivo Xiaomi compatibile fino a 1,9 km di distanza. È una funzione di nicchia, certamente, ma è il tipo di caratteristica che può tornare utile in situazioni specifiche, montagna, camping, situazioni senza copertura.

Prezzo e offerte di lancio: il solito gioco, che funziona sempre

Xiaomi 17T Pro ha un prezzo di listino di 899,90€ nella versione 12 GB + 256 GB, con tagli da 512 GB e 1 TB disponibili a prezzi superiori. Sono 100 euro in più rispetto al 15T Pro dell’anno scorso, e questo si fa sentire. Le ragioni sono molteplici, costi delle materie prime, componenti al silicio-carbonio, collaborazione Leica, ma 900 euro rimane comunque un impegno importante, specialmente in un mercato che ha sempre più alternative valide tra 600 e 800 euro.

Ed è qui che arriva il “ma” che Xiaomi si aspetta tu conosca. Le promo di lancio sono generose: lo Xiaomi 17T Pro viene venduto in bundle con una Smart TV Xiaomi A Pro da 32″ (dal valore di 169,99€) a partire da 750,90€ su mi.com, Amazon e nei principali negozi di elettronica. Per chi acquista tramite Wind3 e TIM è disponibile il bundle con il Redmi Pad 2 da 9,7″. In aggiunta ci sono 4 mesi di Google AI Pro, 3 mesi di YouTube Premium e 4 mesi di Spotify Premium inclusi.

Xiaomi 17T – colorazioni Black, Blue, Opal White e Violet Versione 12+256 GB al prezzo di 749,90 euro Versione 12+512 GB al prezzo di 799,90 euro Acquista su mi.com Acquista su Amazon

– colorazioni Black, Blue, Opal White e Violet Xiaomi 17T Pro – colorazioni Black, Deep Blue e Deep Violet Versione 12+256 GB al prezzo di 899,90 euro Versione 12+512 GB al prezzo di 999,90 euro Versione 12 GB + 1 TB al prezzo di 1.099,90 euro Acquista su mi.com Acquista su Amazon

– colorazioni Black, Deep Blue e Deep Violet

Nello specifico:

Promo lancio su mi.com, Amazon e i principali negozi di elettronica di consumo: Vendita abbinata alla smart TV Xiaomi TV A Pro 32″ (valore commerciale pari a 169,99 euro) a partire da 750,90 euro (quindi la TV costa un euro).

Vendita abbinata alla smart TV (valore commerciale pari a 169,99 euro) a partire da (quindi la TV costa un euro). Promo lancio per coloro che prendono i dispositivi in abbonamento presso WINDTRE e TIM: Vendita abbinata al tablet REDMI Pad 2 9.7″ (valore commerciale pari a 199,90 euro).

Coloro che decideranno di acquistare uno dei due smartphone sul sito ufficiale o tramite i canali di vendita di WINDTRE e TIM, riceveranno un coupon che consente di attivare 3 mesi di abbonamento digitale Virgin Active Revolution e comprende tre ingressi (uno al mese) presso un club Virgin Active (tranne i Club Collection).

Inoltre, tutti coloro che decideranno di acquistare uno dei due smartphone della serie Xiaomi 17T, attraverso qualsiasi canale decidano, potranno usufruire dei seguenti benefit:

4 mesi di prova gratuita del piano in abbonamento Google AI Pro

del piano in abbonamento 3 mesi di prova gratuita del piano in abbonamento YouTube Premium

del piano in abbonamento 4 mesi di prova gratuita del piano in abbonamento Spotify Premium.

Infine, Xiaomi propone sconti per il servizio Xiaomi Care che offre protezione intelligente e assistenza dedicata per fornire agli utenti una maggiore tranquillità. Ecco il listino “scontato”:

Xiaomi Care – Danni accidentali e furto Xiaomi 17 – in offerta a 59 euro invece di 79 euro Xiaomi 17 Pro – in offerta a 75 euro invece di 99 euro

Xiaomi Care – Soli danni accidentali Xiaomi 17 – in offerta a 45 euro invece di 52 euro Xiaomi 17 Pro – in offerta a 59 euro invece di 70 euro.



È il solito gioco che si ripete ogni anno: prezzo alto, promo generosa, e il valore percepito cambia completamente. Xiaomi lo sa. Voi lo sapete. E ogni anno sembra funzionare.

Se dovessimo fare un confronto diretto con il 15T Pro: se lo avete già, onestamente, tenetelo. L’upgrade non è così dirompente da giustificare la spesa, a meno che non siate appassionati di fotografia mobile o l’autonomia del vostro attuale telefono sia il vostro principale punto di dolore. Se invece state scegliendo ora, magari tra un 15T Pro trovato in offerta e questo 17T Pro, il Pro 2026 ha diversi argomenti concreti: processore più efficiente, sensore principale superiore (Light Fusion 950 vs 900), video Movie mode con bokeh 4K 60fps e soprattutto quella batteria da 7000 mAh che è davvero un cambio di paradigma nel rapporto con l’autonomia.

Conclusioni: un flagship imperfetto ma convincente

Xiaomi 17T Pro è uno smartphone che convince su molti fronti. Il design è riuscito ed elegante, il display è eccellente con un’attenzione reale alla salute degli occhi, le prestazioni sono ampiamente sufficienti per qualsiasi scenario d’uso, il teleobiettivo Leica è genuinamente il punto di forza più forte dell’intera proposta e la batteria da 7000 mAh cambia davvero il modo di vivere lo smartphone.

I punti critici esistono e non vanno taciuti: il software non è ancora la versione rifinita che ci si aspetterebbe a questi prezzi, le notifiche pubblicitarie e il bloatware sono ancora presenti e fastidiosi, l’ultra-grandangolare da 12 MP è il punto debole fotografico che si trascina dalla generazione precedente senza miglioramenti. E 900 euro di listino sono tanti, in un mercato sempre più competitivo.

Ma con le promozioni di lancio attive, con il bundle TV incluso e con tutti gli extra che abbassano di fatto il costo reale, il rapporto qualità-prezzo diventa decisamente più interessante. È uno smartphone che merita, con una consapevolezza chiara di cosa offre e cosa non offre. E se la batteria che non vi fa pensare alla ricarica per due giorni interi ha un valore per voi, e per molte persone ce l’ha, eccome, allora Xiaomi 17T Pro è una delle scelte solide che potete fare in questo segmento oggi.

Pro: Batteria da 7000 mAh



Teleobiettivo Leica 5x



Display AMOLED molto luminoso



Ricarica 100W e wireless 50W



Prestazioni elevate e stabili Contro: Costa tanto



Ultra-wide deludente



Software non sempre fluido



È grande e pesante



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