La connettività 5G cambia sempre più il volto della rete mobile italiana e modifica gli equilibri tra gli operatori. Questo è quanto emerge dalla nuova indagine sulla qualità delle reti mobili realizzata da Altroconsumo: i test sono stati effettuati da oltre 9000 utenti attraverso l’app CheBanda, che consente di conoscere la velocità della connessione e verificare quale operatore offre le migliori prestazioni nella zona. Scopriamo insieme i risultati e la classifica degli operatori.

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Vodafone si conferma al primo posto nei test Altroconsumo, con un 5G che avanza

Secondo il monitoraggio degli utenti tramite l’app CheBanda (scaricabile gratuitamente da Google Play Store e App Store), è ancora una volta Vodafone a offrire la connessione migliore in Italia. L’operatore rosso mantiene la vetta della classifica con i suoi 89.355 punti, seguita a debita distanza da Fastweb (49.897 punti), che conferma il suo secondo posto dell’analisi gennaio-dicembre 2025.

La novità riguarda principalmente WINDTRE (49.456 punti), che scavalca TIM (47.496 punti) e si aggiudica il terzo gradino del podio, a pochissima distanza dal secondo posto di Fastweb. Ben staccata invece Iliad, che resta all’ultimo posto della classifica con i suoi 26.219 punti.

Secondo Altroconsumo, il risultato di WINDTRE si spiega con la maggiore diffusione della rete 5G tra i suoi utenti. La classifica generale considera infatti sia i test in 4G sia quelli in 5G, e tiene conto della tecnologia usata dagli utenti durante la prova. Secondo i dati, WINDTRE è stato l’operatore con la quota più alta di test effettuati in 5G (52%, in crescita rispetto all’anno precedente e superiore a quello degli altri operatori).

In generale, il 43% delle prove effettuate è avvenuto sulla rete 5G: la percentuale è in aumento rispetto al 38% del 2025 (nel 2024 era al 30% e nel 2023 a poco più del 20%). La rete di quinta generazione viene dunque sempre più utilizzata dagli utenti italiani, grazie sia alla maggiore copertura sia alla sempre maggiore diffusione di modelli compatibili.

Sotto rete 5G, tutti gli operatori hanno ottenuto velocità di download che superano abbondantemente il doppio di quelli in 4G. Separando le due tecnologie, è sempre Vodafone al primo posto, ma lato 4G abbiamo il sorpasso di Fastweb su TIM (rispetto al precedente monitoraggio), con rispettivamente 26.919 e 24.792 punti. Lato 5G invece, TIM mantiene il suo secondo posto davanti a Fastweb, ma con un distacco comunque contenuto (74.534 contro 73.353).

Per ogni utente che ha partecipato e in ogni località in cui ha fatto i test, è stata considerata la media dei risultati che ha ottenuto. I test effettuati valutano in particolare: velocità di download: tempo necessario per scaricare un file;

tempo necessario per scaricare un file; velocità di upload: tempo necessario per inviare un file;

tempo necessario per inviare un file; qualità della visione di video : tempo necessario a far partire la riproduzione, eventuali interruzioni ed errori;

: tempo necessario a far partire la riproduzione, eventuali interruzioni ed errori; qualità di navigazione Internet: velocità di apertura di una lista di siti web. Vengono considerati i risultati di tutte le prove, indipendentemente dalla tecnologia utilizzata. Per ogni operatore, maggiore è la percentuale di prove effettuate con la rete migliore, il 5G, e migliore è il risultato, il che rispecchia la qualità del servizio per gli utenti: un maggior numero di prove con la rete più evoluta, infatti, è indice di una maggiore copertura di quella tecnologia.

L’aumento della quota di test effettuati in 5G rappresenta non solo una fotografia della crescente diffusione della tecnologia sul territorio italiano, ma anche un elemento sempre più rilevante per la qualità dell’esperienza degli utenti.

I risultati qui sopra sono stati ottenuti attraverso il monitoraggio effettuato tra luglio 2025 e giugno 2026 e con il contributo di più di 9000 utenti tramite l’app CheBanda. Se volete contribuire e verificare la qualità della vostra connessione mobile potete scaricare l’app per Android seguendo il badge qui in basso.