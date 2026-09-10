Google non ha ancora rilasciato sui Pixel il nuovo aggiornamento mensile con Android 17 QPR1 e Pixel Drop di settembre 2026 ma ha già rilasciato addirittura il secondo aggiornamento questo mese per i più recenti modelli della gamma Google Pixel 11.

Alla stregua del primo aggiornamento di cui abbiamo all’inizio del mese, questo nuovo aggiornamento non è accompagnato da note di rilascio ufficiali e non è basato su Android 17 QPR1. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

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C’è già il secondo aggiornamento software per i Google Pixel 11

Come anticipato in apertura, Google ha rilasciato il secondo aggiornamento software per i Pixel 11 che, a differenza del precedente arrivato tramite la build CD1A.260905.001.A1 che è stato distribuito solo in alcuni Paesi, è stavolta in distribuzione per tutti tramite la nuova build CD1A.260905.001.B1.

Considerando il numero considerevole di bug segnalati dai primi utenti ad aver ricevuto i nuovi Pixel, è lecito supporre che anche questo secondo aggiornamento sia tornato utile al colosso di Mountain View per risolverne almeno alcuni.

Il changelog della schermata di aggiornamento (da circa 95 MB, via Reddit), suggerisce che “questo aggiornamento risolve bug critici e migliora le prestazioni e la stabilità del tuo dispositivo“. Le patch di sicurezza rimangono al “1 settembre 2026”, mentre non vi è traccia di Android 17 QPR1 (le build con questa versione di Android saranno del tipo CP3A).

Come aggiornare i più recenti smartphone della gamma Pixel

Questo nuovo aggiornamento software per i Google Pixel 11 è già in rollout sul dispositivo (con distribuzione graduale), oltre a potere essere scaricato anche sotto forma di Full OTA e factory image per l’installazione manuale, su tutti i più recenti modelli del colosso di Mountain View:

Per verificare la presenza dell’aggiornamento, basta seguire il percorso “Impostazioni > Sistema > Aggiornamento di sistema” e, nel caso in cui lo smartphone non abbia già rilevato la presenza del nuovo aggiornamento, effettuare un tap su “Cerca aggiornamenti” (potrebbero volerci alcune ore prima che sia effettivamente disponibile per tutti).