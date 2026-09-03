Ne avevamo parlato appena a giugno, quando l’app di ho. Mobile aveva ricevuto un restyling completo che aveva riorganizzato anche la sezione dedicata a Porta tutti in ho.; ora l’operatore rilancia proprio quella sezione con una promozione temporanea che rende ancora più conveniente invitare amici e conoscenti a passare al gestore.

A partire da oggi, 3 settembre 2026, i clienti che utilizzeranno la modalità ho. Tanti Amici 2.0 dell’iniziativa Porta tutti in ho. potranno ottenere 10 euro di ricarica omaggio aggiuntiva per ogni amico portato.

Segui TuttoAndroid su Google Discover

Come funziona normalmente il programma

Va ricordato che l’iniziativa Porta tutti in ho., disponibile dallo scorso ottobre 2021, permette ai clienti dell’operatore di invitare amici e conoscenti a passare a ho. Mobile, ottenendo ricariche omaggio con ho. Tanti Amici 2.0 oppure buoni regalo Amazon con ho. Ambassador 2.0. Come indicato nel regolamento, ho. Ambassador 2.0 resta disponibile, salvo cambiamenti, fino al 31 ottobre 2027, mentre la modalità ho. Tanti Amici 2.0 è valida fino al 31 gennaio 2027.

Con ho. Tanti Amici 2.0, per ogni amico che passa a ho. Mobile dopo essere stato invitato, sia all’invitante sia all’invitato viene normalmente erogata una ricarica omaggio di 5 euro; se il nuovo cliente proviene da Iliad o da alcuni operatori virtuali specifici, l’invitante ottiene inoltre una ricarica aggiuntiva sempre da 5 euro.

Secondo quanto indicato sul sito ufficiale, l’elenco degli operatori di provenienza validi per questo bonus comprende, tra gli altri, Iliad, Kena, CoopVoce, Digi Mobil, PosteMobile, Lyca Mobile, Tiscali, 1Mobile e Sky Italia, oltre a decine di altri operatori virtuali minori.

Qualora l’invitante riesca a portare 10 amici totali in ho. Mobile, a prescindere dalla portabilità, riceve anche un’ulteriore ricarica pari a 50 euro; nel complesso, se tutti gli invitati richiedono la portabilità da uno degli operatori sopra elencati e si arriva a un totale di 10 amici, i clienti ho. Mobile possono ricevere fino a 150 euro di ricariche omaggio con la sola modalità ho. Tanti Amici 2.0.

Come indicato da alcuni mesi nell’app ufficiale dell’operatore, oltre che nella pagina dedicata a Porta tutti in ho. sul sito, soltanto in alcuni periodi promozionali sono previste anche ricariche extra dal valore variabile, motivo per cui l’operatore consiglia sempre di tenere d’occhio l’applicazione.

In questo caso, dal 3 al 30 settembre 2026 sarà disponibile la nuova Promo Extra Ricarica, con cui sarà possibile ottenere 10 euro di ricarica omaggio aggiuntiva.

Con questa nuova promozione, per ogni amico che passerà a ho. Mobile, sia all’invitante sia all’invitato verrà erogata, oltre alla ricarica omaggio di 5 euro prevista di base, anche una ricarica aggiuntiva di 10 euro, per un totale di 15 euro. Come sempre, se il nuovo cliente richiederà la portabilità da Iliad o da alcuni operatori virtuali, l’invitante otterrà anche la ricarica omaggio aggiuntiva di 5 euro legata alla portabilità; infine, chi porta 10 amici totali in ho. Mobile, con o senza portabilità, riceverà comunque l’ulteriore ricarica da 50 euro.

Come funziona l’invito tramite link

Con ho. Tanti Amici 2.0, a ciascun cliente ho. Mobile viene messo a disposizione un link dedicato unico e identificativo, ottenibile tramite la sezione Porta tutti in ho. presente nell’app dell’operatore oppure attraverso la pagina dedicata del sito.

Il link va inviato direttamente agli amici, che dovranno a loro volta attivare una nuova SIM o eSIM ho. Mobile, con o senza richiesta di portabilità del numero; l’acquisto può avvenire online tramite il link, con consegna a domicilio o ritiro e pagamento nelle edicole convenzionate, oppure tramite call center o presso un negozio dell’operatore, fornendo in ogni caso l’identificativo della URL.

Secondo il regolamento della nuova Promo Extra Ricarica, per ottenere il bonus di 10 euro il cliente invitato dovrà attivare una nuova SIM, con consegna a domicilio o ritiro presso un’edicola abilitata, oppure una eSIM necessariamente online, utilizzando sempre il link dedicato ricevuto dall’invitante.

La promozione vale anche per chi riceve una nuova SIM ho. Mobile già associata alla URL unica dell’invitante, per esempio tramite le SIM aggiuntive ottenute in omaggio con un ordine online; in questo caso, dal 3 al 30 settembre 2026, il cliente invitato dovrà attivare la SIM con contestuale richiesta di portabilità del numero, che potrà comunque risultare a buon fine anche nei sette giorni successivi, purché richiesta entro il 30 settembre 2026.