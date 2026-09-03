Torniamo ad occuparci di OPPO Find X10 Pro Max, atteso nuovo smartphone di punta dell’offerta di OPPO, il cui lancio ufficiale è in programma per le prossime settimane.

Nelle scorse ore il device è stato il protagonista di una nuova anticipazione, grazie alla quale possiamo farci un’idea del suo design e di uno dei suoi principali punti di forza, ossia il comparto fotografico.

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Nuove anticipazioni su OPPO Find X10 Pro Max

Stando a quanto è stato riportato da un leaker sul social cinese Weibo, il nuovo smartphone di OPPO potrà contare su una speciale variante bianca personalizzata da Hasselblad, popolare brand del mondo imaging, caratterizzata da un design leggermente diverso rispetto al modello “normale”:

Per quanto riguarda il comparto fotografico, viene confermata la presenza di tre sensori da 200 megapixel (quello principale è supportato da un sensore ultra grandangolare e da un teleobiettivo), posizionati in un modulo di forma quadrata all’interno di un’isola rettangolare e con gli angoli arrotondati che occupa tutta la parte superiore della scocca.

Tra le altre caratteristiche principali di OPPO Find X10 Pro Max emerse sino a questo momento vi sono un display OLED LTPO da 6,78 pollici con risoluzione 2K e refresh rate a 144 Hz, un processore MediaTek Dimensity 9600, una fotocamera frontale da 50 megapixel e una batteria da 8.000 mAh.

Per quanto riguarda la presentazione ufficiale, secondo i programmi di OPPO dovrebbe avere luogo nel corso di settembre, con esordio immediato in Cina mentre per il lancio a livello globale probabilmente ci sarà da avere pazienza sino al prossimo mese.

Sarà interessante scoprire in quale fascia di prezzo si andrà a posizionare.