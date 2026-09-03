Il team di sviluppatori di Samsung è da tempo impegnato nei lavori di ottimizzazione per i vari device dell’azienda di One UI 9, la nuova versione dell’interfaccia personalizzata del colosso coreano, basata su Android 17, che lo scorso mese ha fatto il proprio esordio ufficiale su Samsung Galaxy Z Flip8, Galaxy Z Fold8 e Galaxy Z Fold8 Ultra.

Di recente Samsung ha dato una seria accelerata a tali lavori, rilasciando le prime versioni beta per vari device, inclusi quelli della serie Samsung Galaxy S25.

Ebbene, tra le novità che One UI 9 porterà con sé su questi smartphone vi sarà anche la funzionalità Horizontal Lock.

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Una buona notizia per gli utenti Samsung Galaxy S25

Dopo avere fatto il proprio esordio ufficiale sulla serie Samsung Galaxy S26 all’inizio di quest’anno, la funzione Horizontal Lock è sbarcata anche su altri device dell’azienda, come sui nuovi modelli pieghevoli e su Samsung Galaxy S26 FE.

Non c’è da stupirsi, pertanto, se il colosso coreano abbia deciso di portarla anche sulla serie di punta dello scorso anno, approfittando dell’aggiornamento a One UI 9.

Ricordiamo che Horizontal Lock sfrutta i dati del sensore giroscopico del telefono per mantenere l’orizzonte del video perfettamente bloccato, anche se il dispositivo ruota di 360 gradi durante la registrazione: si tratta, in sostanza, di una funzione che si rivela particolarmente utile nel momento in cui si riprendono scene d’azione o in rapido movimento (basti pensare a qualcuno che sta correndo).

Per attivare questa funzione è sufficiente aprire la fotocamera, passare alla Modalità Video e quindi abilitare la stabilizzazione, ove si troverà l’opzione per attivare Horizontal Lock (un’icona con una persona che corre all’interno di una cornice quadrata).

Per il rilascio dell’aggiornamento ufficiale di One UI 9 per la serie Samsung Galaxy S25 ci sarà da avere pazienza ancora per diverse settimane.