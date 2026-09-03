Cercare uno smartphone che duri nel tempo, sia dal punto di vista hardware che della garanzia, mettendo d’accordo prestazioni e resistenza, non è mai stato così alla portata di tutti. Motorola Moto G77 con 3 anni di garanzia nella colorazione Shaded Spruce tocca in queste ore il suo prezzo più basso di sempre su Amazon, con un crollo di prezzo davvero significativo rispetto al listino ufficiale. Il dispositivo, lanciato a fine gennaio 2026, unisce un display pOLED da 6,78 pollici a 120Hz, una fotocamera principale da 108MP e una batteria da 5100mAh, tutti elementi che rendono questa offerta particolarmente appetibile. Vediamo insieme tutti i dettagli.

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Motorola moto g77: display luminoso e fotocamera da 108MP per un uso quotidiano intenso

Il punto di forza principale di Moto G77 è senza dubbio il pannello frontale: un display AMOLED da 6,8 pollici con risoluzione FHD+ (1272 x 2772 pixel), refresh rate a 120Hz e un picco di luminosità locale che arriva fino a 5.000 nit. Il tutto è protetto da vetro Corning Gorilla Glass 7i, che insieme alla certificazione MIL-STD-810H e alla protezione IP64 contro polvere e schizzi rende il dispositivo adatto anche a un utilizzo più intenso o all’aperto.

Sul fronte fotografico, Moto G77 segna un debutto importante per la serie G: si tratta infatti del primo modello a integrare un sensore principale da 108MP con apertura f/1.7, zoom lossless 3x e tecnologia di pixel-binning 9-in-1. A completare il comparto troviamo un ultra-grandangolare da 8MP e un raro sensore anti-sfarfallio dedicato, particolarmente utile per fotografare schermi e ambienti con luci artificiali. Per i selfie è presente una fotocamera frontale da 32MP, con scanner d’impronte integrato nel display.

Le prestazioni sono affidate al chipset MediaTek Dimensity 6400, abbinato a 8GB di RAM (espandibile virtualmente fino a 24GB tramite RAM Boost) e 256GB di storage espandibile via microSDXC. Non manca il supporto completo al 5G e alla modalità Dual SIM ibrida. Chiude il quadro una batteria da 5.200mAh con ricarica cablata da 30W, capace di garantire secondo il produttore fino a 37 ore di autonomia. Il tutto gira su Android 16 con interfaccia Motorola Hello UX, ed è compatibile con l’audio Dolby Atmos.

Moto g77 al minimo storico: sconto imperdibile su amazon

Il prezzo di listino di Motorola Moto G77 Shaded Spruce con 3 anni di garanzia è di 349€, ma in questo momento su Amazon è possibile acquistarlo a soli 197,99€, grazie a uno sconto al checkout attivabile tramite un coupon dedicato. Si tratta di una riduzione di oltre il 40% sul prezzo originale, il valore più basso mai registrato per questo modello da quando è stato lanciato. Per attivare la promozione è necessario recuperare il coupon direttamente dalla pagina prodotto su Amazon prima di procedere all’acquisto.

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