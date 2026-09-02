In un contesto come quello attuale dove, nonostante le misure di contenimento messe a punto da AGCOM e governo, continuano incessanti le chiamate spam (non solo dall’estero) e i tentativi di truffa, assumono sempre più importanza le app pensate per aiutare gli utenti, soprattutto quelli meno inclini a riconoscere le potenziali truffe, nella lotta anti-spam: in tal senso si inserisce Oblio One.

Si tratta di un’app pubblicata recentemente sul Google Play Store che, a differenza di altre app simili di cui vi abbiamo parlato in passato (come Scudo Italia e SpoofShield), sposta l’analisi del problema dal “chi” al “cosa” e adotta una filosofia “zero-server”, offrendo protezione senza che i dati degli utenti vengano trasferiti a server in cloud. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

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Alla scoperta dell’app Oblio One

Oblio One è un’app, sviluppata dallo sviluppatore italiano Robertino Brunaldi e pubblicata sul Google Play Store lo scorso 30 luglio, che punta a offrire agli utenti protezione contro le chiamate e gli SMS truffa o un po’ di tranquillità nella lotta alle chiamate spam.

Rispetto ad altre app di questo segmento, funziona interamente sul dispositivo senza appoggiarsi a server in cloud (filosofia “zero server”) e senza bisogno di connessione di rete.

L’interfaccia utente è abbastanza intuitiva e presenta alcuni widget (che possono essere aggiunti anche alla schermata iniziale) per le statistiche locali, oltre alla funzione Quick Suspend che consente di mettere in pausa tutti i filtri con un semplice tap.

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Lotta agli SMS truffa

L’app dispone di un motore anti-smishing pre-configurato, per riconoscere le esche digitali senza che l’utente debba istruire l’app, che gli consente di riconoscere in cinque lingue (italiano, inglese, tedesco, francese, spagnolo):

Link abbreviati utilizzati per mascherare destinazioni malevole

utilizzati per mascherare destinazioni malevole Punycode , ovvero tecniche di camuffamento degli URL che simulano domini istituzionali

, ovvero tecniche di camuffamento degli URL che simulano domini istituzionali Domini sospetti , ovvero indirizzi Web non censiti o potenzialmente pericolosi

, ovvero indirizzi Web non censiti o potenzialmente pericolosi Formule-esca, ovvero testi falsi che simulano comunicazioni da corrieri, istituti bancari o enti pubblici

Oblio One sopprime la notifica di SMS ricevuto per evitare che l’utente cada in errore, avvertendolo del pericolo senza però eliminare il messaggio: in questo modo, l’utente (reso consapevole dall’avviso) può effettuare una verifica manuale in sicurezza.

Per garantire che la protezione sia costante, l’app include anche una configurazione guidata che assicura la corretta esecuzione in background, superando i limiti di altre soluzioni alternative che risultano “passive” in tal senso.

Lotta alle chiamate truffa

Per quanto concerne la lotta alle chiamate truffa e alle chiamate spam, Oblio One propone un approccio definito a “blocco reale“: l’intercettazione avviene subito prima che il telefono inizi a squillare.

Per capire quando bloccare una chiamata in arrivo, l’app non si affida a database pubblici, spesso obsoleti, ma a regole locali granulari come il rifiuto automatico per chi non è in rubrica, la possibilità di creare Whitelist (numeri sempre consentiti) e Blacklist (numeri sempre bloccati), il blocco dei prefissi (i numeri di cui spesso abusano i call center) e la protezione dalle emergenze (numeri come il 112, 113, 115 e 118 sono autorizzati sempre per impostazione predefinita).

L’app punta forte sul rispetto della privacy

Oblio One non integra codice di rete proprio (l’unica eccezione è il modulo Google Play Billing fondamentale per l’acquisto della versione Pro di cui parleremo a breve) e non richiede una connessione ad Internet per funzionare.

In aggiunta, l’intero archivio locale è criptato con cifratura AES-256 (dati inaccessibili anche in caso di smarrimento del dispositivo), non include pubblicità e rispetta le norme del GPDR (un comando dedicato permette di eliminare con un tap ogni dato salvato localmente).

Oblio One ha anche una versione Pro

Per quanto la versione base di Oblio One metta a disposizione degli utenti una soluzione già completa e priva di pubblicità, pagando i 5,99 euro (una tantum, senza abbonamento e senza rinnovi) richiesti per la versione Pro è possibile ottenere alcune funzioni aggiuntive:

Profili orari automatici – l’utente può scegliere di impostare alcuni profili orari (Lavoro, Casa, Sonno, Vacanza) per la gestione dei filtri e lasciare che sia l’app a regolare le varie impostazioni in base all’orario di attivazione del profilo.

– l’utente può scegliere di impostare alcuni profili orari (Lavoro, Casa, Sonno, Vacanza) per la gestione dei filtri e lasciare che sia l’app a regolare le varie impostazioni in base all’orario di attivazione del profilo. Numeri di emergenza personalizzabili – l’utente può aggiungere numeri o modificare l’elenco dei numeri che non verranno mai bloccati dai filtri.

– l’utente può aggiungere numeri o modificare l’elenco dei numeri che non verranno mai bloccati dai filtri. Regole di blocco senza limiti – l’utente potrà aggiungere tutte le regole di blocco che vorrà.

– l’utente potrà aggiungere tutte le regole di blocco che vorrà. Storico completo – l’utente può sbloccare la cronologia completa delle chiamate bloccate da Oblio One.

A ogni modo, come anticipato, l’app Oblio One può essere scaricata gratuitamente dal Google Play Store: vi basterà effettuare un tap sul badge sottostante e selezionare “Installa” dalla pagina che vi si aprirà.