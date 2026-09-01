Dopo le “anticipazioni” fornite in Cina con REDMI K100 Pro e K100 Pro Max, Xiaomi lancia in Italia e in Europa i gemelli POCO F9 Pro e POCO F9 Ultra. I nuovi smartphone Android condividono gran parte delle caratteristiche con i primi due, e sono disponibili all’acquisto da subito con generosissime offerte di lancio: andiamo a scoprire tutto tra specifiche, funzionalità, design e prezzi.

Segui TuttoAndroid su Google Discover

POCO F9 Pro e Ultra ufficiali con tanti miglioramenti e potenza da vendere

La serie POCO F9 è progettata per le prestazioni e per offrire un importante salto tecnologico a livello gaming, ma introduce anche aggiornamenti completi nel display, nel comparto fotografico e nella durata della batteria. Inoltre, durante il lancio il produttore ha annunciato il nuovo capitolo della partnership con Bose per offrire un’esperienza acustica ancora più chiara, immersiva e di qualità.

“Mentre POCO continua a rafforzare la sua posizione nel segmento dei flagship premium, restiamo concentrati nello sfidare le convenzioni attraverso tecnologie e innovazioni“, ha dichiarato Kang Lou, Senior Product Marketing Manager e Spokesperson di POCO Global. “Con POCO F9 Ultra, offriamo prestazioni di altissimo livello grazie a tecnologie all’avanguardia e innovazioni nel gaming, mentre POCO F9 Pro unisce una potenza di gioco da flagship e un’esperienza bilanciata e versatile per un pubblico più ampio. POCO F9 Series è progettata per soddisfare le aspettative di un pubblico sempre più esigente e diversificato, offrendo prestazioni di picco e un valore eccezionale“.

Prestazioni e gaming: Snapdragon 8 Elite Gen 5 e 185 fps

Il cuore della nuova serie sono proprio le prestazioni, grazie a un’architettura dual-chip che secondo POCO alza l’asticella a livello dei veri flagship. Entrambi gli smartphone sono basati sulle più recenti piattaforme mobile di Qualcomm, e promettono prestazioni e velocità in qualsiasi situazione, anche tra multitasking, carichi di lavoro pesanti e naturalmente gaming.

In particolare, POCO F9 Pro e F9 Ultra sono alimentati dal SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 (V Series sul Pro), con il secondo in grado di raggiungere un punteggio AnTuTu di 4.165.108 (il più alto mai registrato su uno smartphone del marchio). Ad aiutare il SoC sono presenti 12 GB di RAM (o anche 16 GB sull’Ultra) e 256, 512 GB o 1 TB di memoria interna (la più capiente solo sull’Ultra), ma anche il WildBoost Engine. Entrambi i modelli abbinano i processori al chipset dedicato VisionBoost D8, abilitando la funzione Smart frame rate fino a 185 fps; inoltre, Smart frame rate e AI Super resolution possono funzionare simultaneamente per offrire movimenti più fluidi e dettagli più nitidi e di conseguenza un’esperienza di gioco ancora più realistica.

Rispetto ai 120 fps, offrono 65 fotogrammi in più al secondo e un intervallo di aggiornamento ridotto di 3 ms, così da offrire una maggiore reattività nel gameplay. Questa fluidità viene supportata da oltre 20 titoli, mentre altri 5 possono raggiungere i 185 fps sfruttando il citato Smart frame rate. Tutto questo senza scordare il Game Color Enhancement (che consente una regolazione più precisa degli elementi visivi del gioco per grafiche vivide e dettagli della scena migliorati), la frequenza di campionamento del tocco di 4800 Hz, il campionamento del tocco a 10 dita fino a 480 Hz e il campionamento del giroscopio ultra-alto a 200 Hz.

Xiaomi ha poi integrato il sistema di raffreddamento POCO 3D IceLoop, che aiuta gli smartphone a offrire prestazioni costanti in qualsiasi situazione.

Display HyperRGB AMOLED e design luminoso

POCO F9 Pro e Ultra si distinguono per la diagonale del display, ma condividono il pannello POCO HyperRGB AMOLED con frequenza di aggiornamento fino a 185 Hz: il Pro propone uno schermo più compatto, da 6,59 pollici, mentre l’Ultra si spinge fino a 6,9 pollici. Al centro di entrambi i display si trova proprio la tecnologia POCO HyperRGB, con una struttura di subpixel RGB che sfrutta al massimo ogni subpixel rosso, verde e blu per offrire immagini nitide e vibranti paragonabili a un display 2K, ma con un minore consumo di energia.

La gamma segna anche il debutto globale del nuovo materiale luminescente M11, che consente fino a 4.500 nit di luminosità di picco in molteplici scenari e 10.000 nit per i contenuti HDR, portando riflessi brillanti, contrasti più profondi e dettagli più definiti in ogni scena. Per la cura degli occhi è presente Xiaomi Vision Care, una soluzione completa che ha ottenuto la certificazione TÜV Rheinland Quadruple Eye Care per la riduzione dell’affaticamento visivo.

Specifiche tecniche di POCO F9 Pro: display AMOLED HyperRGB da 6,59 pollici a risoluzione 2510 x 1156 con refresh rate fino a 185 Hz

a risoluzione 2510 x 1156 con refresh rate fino a 185 Hz SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 V Series (SM8850-1-AB)

(SM8850-1-AB) 12 GB di RAM LPDDR5X e 256 o 512 GB di memoria interna UFS 4.1

tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 200 MP (f/1.68, 2μm, OIS), sensore ultra-grandangolare da 8 MP (f/2.25) e teleobiettivo da 50 MP (f/2.0, 60 mm , OIS)

(f/2.25) e teleobiettivo da 50 MP (f/2.0, , OIS) fotocamera anteriore da 32 MP

connettività 5G dual SIM (con supporto eSIM), Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC, GPS, porta USB-C

certificazione IP68 contro acqua e polvere

batteria da 6330 mAh con ricarica rapida cablata HyperCharge da 100 W, ricarica wireless da 50 W e ricarica inversa cablata o wireless

con ricarica rapida cablata HyperCharge da 100 W, ricarica wireless da 50 W e ricarica inversa cablata o wireless sistema operativo: Xiaomi HyperOS 3

dimensioni e peso: 157,49 x 75,25 x 8,79 mm, 206 g

Per ulteriori dettagli potete consultare la scheda tecnica completa di POCO F9 Pro

Previous Next Fullscreen

Specifiche tecniche di POCO F9 Ultra: display AMOLED HyperRGB da 6,9 pollici a risoluzione 2608 x 1200 con refresh rate fino a 185 Hz

a risoluzione 2608 x 1200 con refresh rate fino a 185 Hz SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5

12 o 16 GB di RAM LPDDR5X e 256, 512 GB o 1 TB di memoria interna UFS 4.1

di RAM LPDDR5X e 256, 512 GB o di memoria interna UFS 4.1 tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 200 MP (f/1.68, 2μm, OIS), sensore ultra-grandangolare da 50 MP (f/2.4) e teleobiettivo da 50 MP (f/3.0, 120 mm , OIS)

(f/2.4) e teleobiettivo da 50 MP (f/3.0, , OIS) fotocamera anteriore da 32 MP

connettività 5G dual SIM (con supporto eSIM), Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC, GPS, porta USB-C

certificazione IP68 contro acqua e polvere

batteria da 8050 mAh con ricarica rapida cablata HyperCharge da 100 W, ricarica wireless da 50 W e ricarica inversa cablata o wireless

con ricarica rapida cablata HyperCharge da 100 W, ricarica wireless da 50 W e ricarica inversa cablata o wireless sistema operativo: Xiaomi HyperOS 3

dimensioni e peso: 163,49 x 77,94 x 8,74 mm, 235 g

Per ulteriori dettagli potete consultare la scheda tecnica completa di POCO F9 Ultra

Previous Next Fullscreen

A livello di design, entrambi abbracciano un linguaggio raffinato e premium, con un aspetto e una sensazione definiti come sofisticati al tatto. POCO F9 Ultra introduce una luce dinamica sul retro, con effetti personalizzati per chiamate, notifiche, gaming e musica, mentre POCO F9 Pro porta il primo design luminoso a pannello intero del marchio, ma solo sulla variante Aurora Green: produce un bagliore al buio dopo l’esposizione alla luce solare o all’illuminazione interna, consentendo agli utenti di creare pattern luminosi con un puntatore laser blu-violetto.

In generale i due modelli risultano molto simili, dimensioni a parte: entrambi offrono uno schermo con bordi sottili su tutti i lati (con foro per la fotocamera anteriore) e un ampio modulo posteriore di forma rettangolare che copre la parte superiore: quest’ultimo integra quattro “oblò”, tre dei quali contenenti obiettivi fotografici (nel quarto c’è il flash LED). POCO F9 Pro è più adatto a chi non vuole esagerare con gli ingombri, favorito naturalmente dalla diagonale del display più contenuta (157,49 x 75,25 x 8,79 mm, 206 g), mentre POCO F9 Ultra è pensato per chi desidera uno schermo “gigante” (163,49 x 77,94 x 8,74 mm, 235 g).

Le colorazioni tra cui scegliere sono White, Aurora Green e Black per F9 Pro e Dark Cherry e Black per F9 Ultra.

Doppi altoparlanti stereo e Sound by Bose

Come anticipato, con la serie POCO F9 Xiaomi ha curato anche il comparto audio integrando la tecnologia Sound by Bose. Il modello Ultra combina doppi altoparlanti stereo simmetrici super lineari 1115D di livello master con un subwoofer indipendente ultra-grande 1620 per creare un’esperienza audio 2.1. Il modello Pro offre doppi altoparlanti stereo simmetrici super lineari 1115F abbinati a un Sealed Cavity Design, per medi ricchi, alte frequenze nitide e dettagli resi finemente sull’intera gamma di frequenze.

Su tutta la gamma sono poi disponibili due profili sonori calibrati professionalmente, per esperienze di ascolto distinte: Dinamico per un carattere dei bassi autentico e pieno, e Bilanciato per voci pure e complessivamente equilibrate. Inoltre, la citata ottimizzazione Sound by Bose offre un suono dettagliato a bassi volumi e privo di distorsioni ad alti volumi, promettendo un’esperienza di ascolto autentica in ogni situazione.

La collaborazione con il noto marchio porta anche una nuova esperienza di gioco mobile grazie alla modalità Game audio. Questa aumenta ad esempio il volume dei passi per una migliore percezione: i giocatori possono identificare i segnali audio e individuare la loro direzione più facilmente.

Triple fotocamere con teleobiettivo e batterie fino a 8050 mAh

La serie POCO F9 introduce il primo sistema di fotocamere ultra-clear da 200 MP di POCO, con stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS) su entrambi i modelli. La modalità dedicata da 200 MP del sensore principale promette tantissimi dettagli, per una maggiore libertà creativa nel ritaglio, nel reframing e nell’editing.

Ad affiancare il sensore principale troviamo fotocamere ultra-grandangolari (da 8 MP o da 50 MP) e un teleobiettivo. Su POCO F9 Ultra c’è un teleobiettivo periscopico 5x da 50 MP con zoom lossless 10x e AI Ultra Zoom 20x, mentre POCO F9 Pro offre un teleobiettivo flottante (sempre da 50 MP) 2,5x in grado di mettere a fuoco da una distanza di soli 10 cm (per gli scatti macro).

In entrambi i casi è presente la funzione Cinematografia Live, che dona un tocco da film ai video acquisiti fino alla risoluzione 4K Ultra HD, transizioni focali automatizzate e spostamenti fluidi dell’obiettivo. A completare il tutto è presente la fotocamera anteriore da 32 MP, pensata per selfie dettagliati e naturali.

La serie integra batterie generose. POCO F9 Ultra propone l’unità più ampia mai vista nella serie F: a bordo troviamo ben 8050 mAh, una capacità raggiunta grazie a un contenuto di silicio-carbonio del 16% che garantisce un’elevata densità energetica in uno spazio sottile; POCO F9 Pro si ferma a 6330 mAh, che assicurano comunque tanta autonomia senza preoccupazioni.

Entrambi sono compatibili con la ricarica HyperCharge: quella cablata arriva a 100 W, mentre la wireless a 50 W, ma ci sono anche la ricarica inversa cablata da 27 W e la ricarica inversa wireless da 22,5 W.

Prezzi e offerte di lancio per POCO F9 Pro e F9 Ultra

POCO F9 Pro e POCO F9 Ultra sono disponibili all’acquisto sul sito ufficiale mi.com e su Amazon a partire da subito. Il primo viene proposto nelle configurazioni 12-256 GB e 12-512 GB e nelle colorazioni White, Aurora Green e Black, mentre il secondo nelle configurazioni 12-256 GB, 16-512 GB a 16 GB – 1 TB e nelle colorazioni Dark Cherry e Black.

I prezzi consigliati sono piuttosto importanti, ma le offerte di lancio risultano particolarmente generose:

POCO F9 Pro: 12-256 GB a 899,90 euro ( prezzo di lancio finale di 589,90 euro su mi.com ) 12-512 GB a 999,90 euro ( prezzo di lancio finale di 649,90 euro su mi.com )

POCO F9 Ultra: 12-256 GB a 1099,90 euro ( prezzo di lancio finale di 629,90 euro su mi.com ) 16-512 GB a 1199,90 euro ( prezzo di lancio finale di 649,90 euro su mi.com ) 16 GB – 1 TB a 1399,90 euro ( prezzo di lancio finale di 1069,90 euro su mi.com )



Sul sito ufficiale, per arrivare alle cifre qui sopra potete combinare il prezzo Early Bird, un coupon speciale da 130 euro e uno sconto automatico nel carrello. Il coupon speciale viene offerto attraverso UniDAYS per gli studenti, direttamente sull’account per i “vecchi” utenti oppure agli iscritti alla live di oggi. L’offerta di lancio più consistente spetta a POCO F9 Ultra in versione 16-512 GB: in questo caso lo sconto totale arriva addirittura a 550 euro rispetto al listino.

In aggiunta, con l’acquisto di tutti i nuovi modelli potete ottenere doppi Mi Points e uno sconto sui piani Xiaomi Care (Furto e danni accidentali a 85 euro invece di 90, oppure Danni accidentali a 60 euro invece di 70).