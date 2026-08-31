Tanti aggiornamenti in distribuzione in queste ore in casa Samsung, sparsi tra l’Italia e la Corea del Sud. Ci sono novità per quattro generazioni di Galaxy S, tra Samsung Galaxy S26, Galaxy S26+, Galaxy S26 Ultra, Galaxy S25, Galaxy S25+, Galaxy S25 Ultra, Galaxy S24, Galaxy S24+, Galaxy S24 Ultra, Galaxy S23, Galaxy S23+ e Galaxy S23 Ultra, ma anche per diversi pieghevoli, con il coinvolgimento di Galaxy Z Flip7, Galaxy Z Fold7, Galaxy Z Flip6 e Galaxy Z Fold6, per i modelli di fascia media Galaxy A57 5G e Galaxy A56 5G, e per i tablet Galaxy Tab S9, Galaxy Tab S9+ e Galaxy Tab S9 Ultra.

Andiamo a scoprire tutte le novità in arrivo.

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Novità aggiornamento Samsung Galaxy S26, S26+ e S26 Ultra

L’aggiornamento partito dalla Corea nei giorni scorsi sta facendo capolino sui Samsung Galaxy S26, Galaxy S26+ e Galaxy S26 Ultra italiani. I tre smartphone stanno accogliendo nel nostro Paese i firmware S94*BXXS4AZHL, che richiedono un download di poco più di 555 MB.

Si tratta delle patch di sicurezza di agosto 2026: come indicato nel consueto bollettino diffuso da Samsung, le patch vanno a correggere 39 vulnerabilità CVE, cioè comuni al sistema operativo Android (di cui 8 di livello critico), e 18 vulnerabilità SVE (specifiche per i dispositivi Samsung e la One UI). Non sembrano essere state integrate ulteriori novità, anche se il produttore potrebbe comunque essere intervenuto per correggere qualche bug o per qualche miglioramento di stabilità generale.

Questo mese la casa di Seoul ha un po’ ritardato la consueta distribuzione delle patch di sicurezza: il lancio di Galaxy Z Fold8, Galaxy Z Fold8 Ultra e Galaxy Z Flip8 e i lavori sulla One UI 9.0 (tuttora in beta proprio sulla serie Galaxy S26 e in versione stabile solo sui pieghevoli appena citati) potrebbero aver fatto “perdere” tempo al produttore. Tuttora non sappiamo quando verrà rilasciato l’update stabile: la recente integrazione delle ultime novità Galaxy AI sulla Beta 7 lascia ben sperare.

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Novità aggiornamenti serie Samsung Galaxy S25, S24 e S23

Aggiornamenti simili in distribuzione in Italia su Samsung Galaxy S25, Galaxy S25+, Galaxy S25 Ultra, Galaxy S24, Galaxy S24+ e Galaxy S24 Ultra. Tutti e sei gli smartphone stanno accogliendo nel nostro Paese le patch di sicurezza di agosto 2026, a distanza di qualche giorno dall’avvio del rollout in Corea. Samsung Galaxy S23, Galaxy S23+ e Galaxy S23 Ultra stanno invece iniziando a ricevere le stesse patch nella madrepatria del produttore.

In arrivo qui da noi ci sono i firmware S93*BXXSCCZH1 (serie Galaxy S25) e S92*BXXS6DZH2 (serie Galaxy S24), che richiedono download tra i 469 MB e i 563 MB, mentre in Corea ci sono i firmware S91*NKSS8FZH2, che richiedono download di circa 390 MB.

Come detto più su, le patch di sicurezza di questo mese includono la correzione a quasi 60 vulnerabilità in tutto, contando sia quelle riguardanti Android in generale sia quelle che toccano più da vicino la One UI.

Anche qui i changelog non specificano altre novità: il produttore potrebbe comunque aver portato miglioramenti di stabilità e bugfix. Nonostante le avvisaglie, per il momento ancora non è stato aperto il programma beta della One UI 9 per le serie Galaxy S25 e Galaxy S24: sarà necessaria ancora un po’ di pazienza per assaggiare Android 17. Anche i Galaxy S23 accoglieranno il nuovo major update, ma sarà probabilmente l’ultimo.

Novità aggiornamenti Samsung Galaxy Z Flip7, Z Fold7, Z Flip6 e Z Fold6

Novità in arrivo pure per gli smartphone pieghevoli: Samsung Galaxy Z Flip7, Galaxy Z Fold7, Galaxy Z Flip6 e Galaxy Z Fold6 stanno ricevendo a partire dalla Corea del Sud le patch di sicurezza di agosto 2026. In distribuzione ci sono i firmware F766NKSSCBZH3 (Z Flip7), F966NKSSCBZH3 (Z Fold7), F956NKSS4DZH5 (Z Fold6) e F741NKSS4DZH5 (Z Flip6), che richiedono tutti download piuttosto corposi.

Le novità sono sostanzialmente le stesse descritte nei paragrafi più su: le più recenti patch vanno a correggere quasi 60 vulnerabilità tra CVE ed SVE, e potrebbero essere accompagnate da qualche bugfix non specificato e miglioramento di stabilità generale.

Tutti e quattro i pieghevoli sono in lista per ricevere Android 17 e One UI 9, ma Samsung non si è ancora espressa sulle tempistiche: ci vorrà ancora un po’ di attesa.

Novità aggiornamenti Samsung Galaxy A57 e A56 5G

Torniamo in Italia perché Samsung Galaxy A57 5G e Galaxy A56 5G stanno accogliendo un nuovo aggiornamento con le patch di sicurezza di agosto 2026. Queste ultime portano la correzione a quasi 60 vulnerabilità in totale, e potrebbero proporre anche qualche bugfix o miglioramento di stabilità non specificato nei changelog.

In rollout ci sono i firmware A576BXXS5AZH3 e A566BXXSDCZHB, che richiedono download intorno ai 400 MB. Sia Galaxy A57 sia Galaxy A56 sono nella lista dei modelli che riceveranno Android 17 e la One UI 9.0: Samsung darà la priorità alla fascia alta, quindi ci sarà ancora un po’ da aspettare.

Novità aggiornamento Samsung Galaxy Tab S9, Tab S9+ e Tab S9 Ultra

Gli aggiornamenti Samsung coinvolgono pure i tablet: Galaxy Tab S9, Galaxy Tab S9+ e Galaxy Tab S9 Ultra stanno iniziando a ricevere le patch di sicurezza di agosto 2026 a partire dalla Corea del Sud. Sono in arrivo i firmware X71*XXS6EZH3, X81*XXS6EZH3 e X91*XXS6EZH3 per le versioni Wi-Fi e 5G, con download oltre i 300 MB.

Le novità non sono particolarmente numerose: le patch correggono quasi 60 vulnerabilità divise tra CVE (comuni al sistema operativo Android) ed SVE (riguardanti Samsung più vicino), e potrebbero essere affiancate da qualche bugfix o perfezionamento di stabilità. Tutti e tre i tablet hanno già accolto la One UI 8.5, e riceveranno Android 17 e One UI 9 nei prossimi mesi: se non ci saranno cambiamenti lato supporto, si tratterà dell’ultimo major update, visto che sono partiti con Android 13.

Come aggiornare i dispositivi Samsung

Per verificare l’arrivo di un nuovo aggiornamento su Samsung Galaxy S26, Galaxy S26+, Galaxy S26 Ultra, Galaxy S25, Galaxy S25+, Galaxy S25 Ultra, Galaxy S24, Galaxy S24+, Galaxy S24 Ultra, Galaxy S23, Galaxy S23+, Galaxy S23 Ultra, Galaxy Z Flip7, Galaxy Z Fold7, Galaxy Z Flip6, Galaxy Z Fold6, Galaxy A57 5G, Galaxy A56 5G, Galaxy Tab S9, Galaxy Tab S9+ e Galaxy Tab S9 Ultra potete fare un salto nelle impostazioni di sistema, seguendo il percorso “Impostazioni > Aggiornamento software > Cerca aggiornamenti”. Potete anche affidarvi a Smart Switch, se volete: vi basta collegare il dispositivo al PC e seguire le istruzioni dell’applicazione.

Grazie a Mattia B. e a Marco S. per gli screenshot di S25 Ultra e A56