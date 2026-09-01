Da oggi fino al 3 settembre Amazon ha acceso i riflettori sull’evento “Offerte dalla A alla Z”, un pacchetto promozionale pensato per il rientro dalle vacanze con sconti trasversali, coupon progressivi sul carrello e la ruota “Gira e prova a vincere” che mette in palio 100 buoni regalo da 200€. Un’occasione ghiotta, ma con qualche regola da conoscere per non farsi sfuggire i premi e gli sconti.

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L’evento Offerte dalla A alla Z: sconti e coupon sul carrello

L’iniziativa parte ufficialmente il 1° settembre e termina il 3 settembre, e coinvolge migliaia di prodotti in categorie come casa, cucina, bellezza, tecnologia, elettronica e moda. Non è una promozione qualunque: a questa finestra temporale ristretta è legata anche una delle attività interattive più ricche mai viste da Amazon in Italia, ma il bello è che non serve aspettare di girare la ruota per ottenere qualcosa.

In parallelo alla ruota, infatti, trovate uno sconto scalare sul carrello che premia la spesa: 10€ di sconto su un ordine da almeno 50€, 15€ su almeno 75€ e 20€ su almeno 100€. Per ogni fascia sono disponibili 50.000 coupon, quindi 150.000 codici in totale, assegnati ai primi utenti che completano un ordine idoneo su prodotti venduti e spediti da Amazon (i buoni regalo sono tra le categorie escluse). Attenzione però ai limiti: i tre livelli non sono cumulabili tra loro, e ogni account può utilizzare un solo codice nell’intero periodo promozionale. Raggiunta la soglia minima nel carrello, lo sconto viene applicato automaticamente al checkout, ma avete tempo solo fino alle 23:59 del 4 settembre per riscattare il buono ottenuto.

Gira e prova a vincere: come partecipare e cosa sapere

Il meccanismo della ruota “Gira e prova a vincere” è ormai un classico per Amazon, ma questa edizione ha un valore decisamente superiore al solito: 100 buoni regalo da 200€ ciascuno, uno dei montepremi più alti mai messi in palio per questo formato. Per partecipare dovete aprire l’app Amazon, individuare il banner dedicato all’evento “Offerte dalla A alla Z” (a questo link) e toccare “Gira” per far partire la ruota. Se questa si ferma sul segmento premio, vi verrà posta una domanda quiz: rispondendo correttamente entrate nel bacino dell’estrazione finale, da cui verranno sorteggiati casualmente i 100 vincitori.

Vi verrà comunicato immediatamente se avete vinto oppure no. La partecipazione è riservata a maggiorenni residenti in Italia con un account Amazon.it, è disponibile esclusivamente tramite app e ogni persona può partecipare una sola volta, vincendo al massimo un premio nel periodo.

Chi ha familiarità con le edizioni passate avrà notato un salto di qualità nei premi: a novembre 2025, durante il Black Friday, la stessa iniziativa distribuiva buoni da 50€ e 100€ con soglie di spesa minime per l’utilizzo, mentre a giugno 2026 i premi erano buoni da 50€ legati a categorie specifiche come Amazon Haul. Questa volta, invece, non risultano indicate soglie minime di spesa per il buono da 200€, e proprio questa generosità spiega perché la finestra promozionale duri solo tre giorni.

Nel frattempo, la Festa delle Offerte Seconda Mano

Il periodo promozionale non si esaurisce con “Offerte dalla A alla Z”: dall’1 al 10 settembre 2026 è attiva anche la Festa delle Offerte Seconda Mano, dedicata a prodotti resi e ricondizionati. Elettronica, PC, piccoli elettrodomestici, gaming e fai da te sono i comparti coinvolti, con sconti aggiuntivi rispetto al risparmio medio del 20% che già caratterizza questi articoli rispetto al nuovo.

L’insieme di queste iniziative racconta una strategia ben precisa: Amazon sta spingendo molto sull’engagement dell’app durante le finestre promozionali chiave, combinando sconti immediati, giochi a premi e offerte di categoria per convincervi a tornare a fare acquisti dopo la pausa estiva. Con la ruota, i coupon progressivi e la Seconda Mano a sconti, l’inizio di settembre ha decisamente qualcosa da offrire a chi sa muoversi con le giuste informazioni.