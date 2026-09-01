Android Auto si prepara a cambiare volto e, mentre Google continua a lavorare al corposo restyling dell’interfaccia in attesa per i prossimi mesi, iniziano ad arrivare i primi segnali concreti delle novità in sviluppo. Uno dei primi cambiamenti riguarda proprio l’icona dell’applicazione, che dopo anni caratterizzati dal blu adotta ora una nuova tonalità di verde, accompagnata da alcuni interventi più discreti sul design.

La novità è stata individuata nella versione 17.6.663424 di Android Auto e, almeno per il momento, sembra essere limitata all’icona. Non ci sono infatti nuove funzionalità associate a questo aggiornamento, ma il cambiamento è comunque interessante perché arriva mentre Google si prepara a introdurre una versione molto più ampia dell’esperienza offerta dal sistema dedicato alle automobili.

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L’icona di Android Auto abbandona il blu e passa al verde

La modifica più evidente riguarda il colore, l’icona che Android Auto utilizza ormai da tempo è caratterizzata principalmente dal blu, mentre la nuova versione sceglie il verde come colore dominante; la tonalità utilizzata ricorda molto da vicino quella del Bugdroid, la celebre mascotte di Android, creando quindi un collegamento visivo più diretto con l’ecosistema mobile di Google.

Non è chiaro se Google abbia scelto il verde con un significato preciso, è possibile che si tratti semplicemente di un’evoluzione del linguaggio grafico dell’azienda, anche se il colore potrebbe richiamare indirettamente il tema della mobilità più sostenibile e delle automobili elettriche, sempre più centrali nel settore.

Oltre al colore cambiano anche alcuni dettagli della forma, gli angoli risultano più arrotondati rispetto alla precedente icona e lo stesso intervento interessa anche la freccia rivolta verso l’alto, elemento che ricorda nella forma un piccolo aeroplanino di carta. Le ombre non vengono stravolte, mentre appare leggermente più evidente lo spazio tra gli elementi verdi e quelli bianchi.

Un altro dettaglio interessante è la scelta di mantenere colori a tinta unita, senza introdurre una sfumatura. Una decisione che distingue la nuova icona da quella adottata recentemente da altre applicazioni Google, molte delle quali stanno invece utilizzando sempre più gradienti e soluzioni grafiche elaborate.

Il cambio di icona, preso singolarmente, potrebbe sembrare una modifica di poco conto, ma assume un significato diverso se inserito nel contesto del grande aggiornamento che Google sta preparando per Android Auto.

L’azienda ha infatti già mostrato alcune delle novità in arrivo, tra cui un’interfaccia caratterizzata da elementi più fluidi e forme meno rigide, oltre al supporto per i widget e alla possibilità di utilizzare applicazioni per la riproduzione video. L’obbiettivo sembra essere quello di rendere Android Auto più moderno e flessibile, riducendo anche alcune delle differenze estetiche che lo hanno storicamente separato da Apple CarPlay.

Al momento non esiste però una nuova data precisa per la distribuzione del nuovo design, il fatto che Google stia già intervenendo su alcuni elementi come l’icona potrebbe comunque indicare che i lavori stanno procedendo e che il debutto del nuovo Android Auto si sta avvicinando.

La nuova icona, inoltre, non sembra essere stata distribuita contemporaneamente a tutti gli utenti, al momento è stata individuata soltanto da alcuni dispositivi con l’ultima versione dell’app, un comportamento che suggerisce un’attivazione graduale da parte di Google. Potrebbe quindi essere necessario attendere ancora qualche giorno prima che il nuovo simbolo compaia più diffusamente.

Per ora, dunque, non bisogna aspettarsi cambiamenti nell’utilizzo quotidiano di Android Auto, il nuovo aggiornamento è un piccolo indizio che conferma come Google stia preparando il terreno per il più importane rinnovamento dell’applicazione; nelle prossime settimane sarà quindi interessante capire se al nuovo logo seguiranno altri cambiamenti visivi e, soprattutto, quando Google deciderà di rendere disponibile il nuovo Android Auto a tutti gli utenti.