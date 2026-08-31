Quando si parla di Android Auto, le prime applicazioni che vengono in mente sono quasi sempre le stesse: Google Maps e Waze per la navigazione, Spotify per la musica e poco altro. L’ecosistema compatibile con la piattaforma di Google però, è più ampio e comprende anche applicazioni meno conosciute che possono rivelarsi particolarmente utili in situazioni specifiche.

Alcune permettono di tenere sotto controllo i costi legati all’auto, altre aiutano a trovare parcheggio o a capire se una perturbazione sta per raggiungere la strada che stiamo percorrendo; per chi guida un’auto elettrica invece, esistono strumenti pensati specificamente per individuare le colonnine e capire in anticipo quali potrebbero essere più convenienti o affidabili.

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Queste app possono rendere Android Auto più utile ogni giorno

Tra le applicazioni che vale la pena provare con Android Auto troviamo Fuelio, SpotHero, Weather & Radar e PlugShare, quattro soluzioni molto diverse tra loro ma accomunate dalla possibilità di aggiungere funzioni che normalmente non fanno parte del’esperienza offerta dalle app più popolari.

Fuelio

Per chi guida un auto con motore termico, una delle esigenze più comuni è riuscire a individuare i distributori di carburante più convenienti senza dover fare ricerche separate prima di mettersi in viaggio. Fuelio nasce proprio con questo obbiettivo e può diventare un’interessante aggiunta alla schermata di Android Auto.

L’app permette di individuare stazioni di servizio nelle vicinanze e, soprattutto, di visualizzare i relativi prezzi. Quando le differenze tra un distributore e l’altro sono anche di pochi centesimi, avere queste informazioni può aiutare a evitare di fermarsi alla prima stazione incontrata.

Fuelio offre inoltre strumenti per registrare i chilometri percorsi e tenere sotto controllo l’autonomia del veicolo, è una funzione che può risultare utile anche per capire meglio i consumi della propria automobile nel corso del tempo.

Il suo interesse è quindi legato soprattutto alla possibilità di trasformare Android Auto in uno strumento più utile anche per la gestione quotidiana dell’auto, andando oltre la semplice navigazione.

SpotHero

Trovare parcheggio può diventare una delle parti più frustranti di un viaggio in automobile, soprattutto quando la destinazione è il centro di una grande città o quando sono in programma eventi che aumentano considerevolmente il numero di persone presenti nella zona.

SpotHero prova a rendere questa operazione più semplice mostrano parcheggi e garage disponibili e permettendo di organizzare in anticipo la sosta; l’idea è evitare di arrivare a destinazione senza sapere dove lasciare l’auto e ritrovarsi costretti ad accettare il primo posto disponibile, magari anche a un prezzo elevato.

L’app può quindi essere particolarmente interessante per chi preferisce pianificare gli spostamenti anziché affidarsi alla ricerca del parcheggio una volta arrivato a destinazione.

C’è però una limitazione importante da conoscere: la versione di SpotHero integrata con Android Auto non permette di effettuare direttamente la prenotazione del parcheggio. Per completare questa operazione bisogna utilizzare l’app Android sullo smartphone.

Weather & Radar

Le applicazioni meteo sono ormai presenti praticamente su qualsiasi smartphone, ma Weather & Radar porta nell’ambiente di Android Auto una funzione che può risultare particolarmente interessante durante il viaggio, ossia il radar meteorologico in tempo reale.

La differenza rispetto a una semplice applicazione che mostra temperatura e condizioni atmosferiche è proprio nella possibilità di osservare l’evoluzione delle precipitazioni. Durante un viaggio, ad esempio, la presenza di nuvole scure davanti alla propria posizione potrebbe non essere sufficiente per capire se si sta effettivamente andando incontro a un temporale.

Con il radar è invece possibile avere un’indicazione più precisa della situazione meteorologica e valutare, in base a ciò che sta accadendo lungo il percorso, se proseguire oppure fermarsi in un’area di sosta e aspettare che la perturbazione passi.

È una funzione che potrebbe rivelarsi particolarmente utile nei viaggi più lunghi, quando le condizioni meteorologiche possono cambiare rapidamente e avere qualche informazione in più sul percorso permette di affrontare la situazione con maggiore consapevolezza.

PlugShare

Per chi possiede un’auto elettrica, PlugShare rappresenta probabilmente l’applicazione più interessante tra quelle presenti in questa selezione, il suo funzionamento è basato anche sui contributi degli utenti e permette di ottenere informazioni sulle stazioni di ricarica disponibili lungo il percorso.

Oltre alla posizione delle colonnine, PlugShare consente di visualizzare informazioni come la velocità di ricarica, la rete alla quale appartiene una stazione e i tipi di connettori disponibili.

Uno degli aspetti più interessanti è però rappresentato dalle recensioni degli altri automobilisti, sapere che una determinata colonnina è disponibile sulla carta non significa necessariamente che sia la scelta migliore: potrebbe essere guasta, funzionare più lentamente del previsto oppure offrire prestazioni inferiori a quelle teoriche.

Le segnalazioni della community possono quindi aiutare a scegliere una stazione più affidabile e a evitare una sosta che rischierebbe di trasformarsi in una lunga attesa. PlugShare permette inoltre di conoscere il costo della ricarica e la rete a cui appartiene la colonnina, informazioni utili per avere un’idea più precisa di ciò che ci si aspetta prima di fermarci.

In definitiva, Android Auto non è necessariamente limitato alle applicazioni che utilizziamo ogni giorno per navigazione e intrattenimento, cercando un po’ più a fondo nel Play Store è possibile trovare strumenti destinati a esigenze molto specifiche, ma proprio per questo capaci di diventare particolarmente utili.