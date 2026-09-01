Il rientro a settembre è sempre un periodo di spese intense, e Amazon lo sa bene. È partita proprio oggi, 1° settembre 2026, la nuova iniziativa “Offerte dalla A alla Z“, una tre giorni di promozioni che si concluderà il 3 settembre. Al centro dell’evento c’è uno sconto scalare sul carrello: 10€ su una spesa di 50€, 15€ su 75€ e 20€ su 100€, con un meccanismo pensato per premiare chi acquista di più. L’offerta è valida fino a esaurimento scorte dei codici, con 50.000 coupon disponibili per ogni fascia.

L’iniziativa è stata anticipata via social con un’immagine che includeva la bandiera italiana, a sottolineare che si tratta di una campagna dedicata al nostro mercato. Oltre allo sconto sul carrello, Amazon ha organizzato sezioni tematiche: Back to School con cancelleria e libri di testo scontati, tecnologia e gaming, prodotti per la casa e novità di catalogo. Insomma, un’opportunità per risparmiare su ciò che serve davvero in questo periodo.

A rendere l’occasione ancora più ghiotta è il contesto economico: il rientro a scuola 2026/2027 si annuncia il più caro di sempre. Secondo Federconsumatori, il solo corredo scolastico zaini, astucci, quaderni e cancelleria costa in media 673,60 euro per studente, in aumento del 2,3% rispetto al 2025 e dell’11% rispetto al 2023. Se si aggiungono i libri di testo, per chi inizia un nuovo ciclo (prima media o prima superiore) la spesa può superare i 1.300 euro, come stima il Codacons. E mentre la grande distribuzione registra una lieve flessione dei prezzi (-1,1%) e le cartolibrerie un aumento (+2,3%), gli acquisti online mostrano un incremento medio del 5,6% rispetto all’anno precedente, pur restando circa il 20% più convenienti rispetto ai negozi fisici.

Segui TuttoAndroid su Google Discover

Sconto scalare: come funziona e cosa sapere

Il meccanismo è semplice: al momento del check-out potete applicare un codice promozionale che vi dà diritto a uno sconto progressivo in base al valore del carrello. Spesa minima 50€ per ottenere 10€ di sconto, 75€ per 15€ e 100€ per 20€. È chiaramente una leva di marketing classica per aumentare il valore medio del carrello superare la soglia dei 75€ diventa conveniente perché lo sconto extra sale, e lo stesso vale per i 100€.

I tre livelli di sconto (Tier 1, Tier 2 e Tier 3) non sono cumulabili tra loro. Ogni cliente potrà usufruire di un solo Tier di sconto e una sola volta durante l’intero Periodo Promozionale.

Attenzione ad alcune categorie escluse, come i buoni regalo. Il codice promozionale, una volta ottenuto, resta valido fino alle ore 23:59 del 4 settembre 2026 un giorno in più rispetto alla chiusura dell’evento ufficiale del 3 settembre, un dettaglio che vi dà un po’ di margine.

Festa delle offerte seconda mano: sostenibilità e risparmio

In parallelo, sempre dall’1 fino al 10 settembre, Amazon lancia la “Festa delle Offerte Seconda Mano“. Si tratta di una promozione dedicata a prodotti resi e ricondizionati, con sconti aggiuntivi rispetto ai prezzi già ribasati delle vetrine Amazon Seconda Mano e Amazon Renewed. Le categorie spaziano dall’elettronica di consumo al gaming, passando per piccoli elettrodomestici da cucina e fai da te. È un’opportunità per risparmiare ulteriormente, con un risparmio medio dichiarato del 20% rispetto al prodotto nuovo equivalente.

Per chi non lo sapesse, Amazon Seconda Mano offre prodotti usati e a scatola aperta, con condizioni descritte da “Come nuovo” ad “Accettabile”. Amazon Renewed, invece, è dedicato ai dispositivi ricondizionati professionalmente da partner qualificati, sottoposti a ispezione, pulizia e test rigorosi. Entrambi i programmi garantiscono una qualità affidabile, ma con livelli di verifica diversi.

L’abbinamento tra lo sconto sul carrello e la festa del seconda mano crea un’offerta a tutto tondo per il rientro: potete approfittare dello sconto scalare per l’acquisto di materiale scolastico nuovo, e nello stesso periodo esplorare le occasioni sui prodotti ricondizionati per gadget tecnologici o elettrodomestici da casa. Considerando i rincari del 2026, ogni euro risparmiato è un piccolo tesoro, non vi resta che attivare i coupon e fare i vostri acquisti. Ad esempio, il coupon di 15€ potete spenderlo per scontare anche GTA VI, uno dei pochi prodotti su cui non vedremo uno sconto fino ad almeno il 2027.