Xiaomi alza nuovamente l’asticella nel mercato degli smartphone Android di fascia alta con la presentazione in Cina dei nuovi REDMI K100 Pro e REDMI K100 Pro Max, due dispositivi che puntano tutto sulle prestazioni, sul display e soprattutto sull’autonomia. I due smartphone condividono buona parte della dotazione tecnica, ma il modello Pro Max porta all’estremo alcune delle caratteristiche più interessanti, a partire dalla batteria da 9070 mAh e da un comparto audio sviluppato anche con la collaborazione di Bose.

La nuova generazione della serie K di REDMI propone inoltre display AMOLED da 1.5K con frequenza di aggiornamento fino a 185 Hz, piattaforme Snapdragon 8 Elite Gen 5, memorie molto veloci e sistemi di raffreddamento progettati per mantenere prestazioni elevate anche durante le sessioni di gioco più impegnative. I due smartphone sono già disponibili all’acquisto in Cina, mentre non sono state fornite informazioni ufficiali su un’eventuale commercializzazione interazionale.

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REDMI K100 Pro e Pro Max puntano tutto su prestazioni e display

Il cuore dei nuovi REDMI K100 Pro e K100 Pro Max è rappresentato dalle piattaforme Snapdragon 8 Elite Gen 5, con il modello Pro che utilizza la variante Snapdragon 8 Elite Gen 5 V Series e il Pro Max la versione Snapdragon 8 Elite 5; entrambi sono affiancati da RAM LPDDR5X Ultra e memoria interna UFS 4.1, con configurazioni che arrivano fino a 16 GB di RAM.

REDMI ha lavorato anche su sistema di dissipazione, fondamentale per mantenere sotto controllo le temperature durante l’utilizzo più intenso. Il K100 Pro integra un sistema di raffreddamento a pompa con una superficie di 5.150 mm², mentre sul Pro Max si arriva a 6.300 mm², il modello più costoso aggiunge inoltre il chip grafico dedicato D2, progettato per migliorare la gestione del rendering e della frequenza dei fotogrammi.

Il Pro Max è pensato in modo particolare per il gaming, grazie al nuovo Rage Engine di REDMI, il dispositivo supporta la modalità ultra HD a oltre 185 fps in CrossFire: Mobile e offre il supporto nativo ai 185 fps in più di 30 giochi. Il sistema può inoltre utilizzare l’interpolazione dei fotogrammi nei titoli più impegnativi.

La caratteristica che probabilmente attirerà maggiormente l’attenzione però, è il display: il REDMI K100 Pro utilizza un pannello AMOLED da 6,59 pollici con risoluzione 1.5K, profondità colore a 12 bit e frequenza di aggiornamento a 185 Hz, mentre il Pro Max porta la diagonale a 6,9 pollici, mantenendo risoluzione e refresh rate; entrambi offrono un touch sampling istantaneo fino a 4.800 Hz, DC Dimming, HDR10+ e Dolby Vision.

L’azienda ha inoltre introdotto per la prima volta sui due smartphone il materiale luminescente M11, sviluppato insieme all’Università di Tsinghua. Secondo quanto dichiarato, questa tecnologia permette di migliorare del 20% l’efficienza dei subpixel verdi e dell’8% quella complessiva del pannello.

La luminosità di picco raggiunge i 10.000 nit in una finestra dell’1% e 4.500 nit in una finestra del 25%, mentre la copertura hardware della gamma cromatica BT.2020 arriva al 90%. La gestione completa del colore BT.2020 end-to-end dovrebbe essere attivata successivamente attraverso un aggiornamento OTA previsto per metà e fine novembre.

Fotocamere, audio e batterie da record

Il comparto fotografico mantiene una configurazione di alto livello su entrambi i modelli, anche se REDMI ha scelto di differenziare le fotocamere secondarie. Il K100 Pro dispone di una fotocamera principale da 200 megapixel con sensore Samsung S5KHP5 da 1/1,56 pollici, apertura f/1.68 e stabilizzazione ottica ed elettronica. A questa si aggiungono una ultra-grandangolare da 8 megapixel con angolo di 112 gradi e un teleobbiettivo periscopico da 50 megapixel con zoom ottico 2,5x, OIS e capacità telemacro fino a 10 centimetri. La registrazione video arriva fino all’8K, mentre davanti trova posto una fotocamera da 32 MP capace di registrare in 4K.

Il Pro Max mantiene il sensore principale da 200 MP, ma abbina una ultra-grandangolare da 50 MP e un teleobbiettivo periscopico da 50 megapixel con zoom 5x. Anche in questo caso la registrazione arriva all’8K e la fotocamera anteriore è da 32 MP.

La differenza più evidente tra i due modelli emerge però quando si parla di batteria, il REDMI K100 Pro integra un modulo da 8.580 mAh, mentre il K100 Pro Max arriva addirittura a 9.070 mAh; entrambi supportano la ricarica cablata a 100 W e quella wireless a 50 W, oltre alla ricarica bypass. È presente anche la ricarica inversa, che permette di utilizzare lo smartphone per alimentare altri dispositivi.

Anche l’audio è stato curato in maniera particolare, il K100 Pro utilizza due altoparlanti 1115F, mentre il Pro Max adotta due speaker principali 1115D affiancati da un subwoofer indipendente 1620. Il sistema audio del modello più grande è stato ottimizzato in collaborazione con Bose ed è accompagnato da un anello luminoso RGB che circonda il subwoofer e può fornire indicazioni visive per musica e notifiche.

Entrambi gli smartphone dispongono inoltre di un lettore di impronte digitali a ultrasuoni 3D, sensore a infrarossi e certificazione IP69 contro acqua e polvere. La connettività comprende 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC e USB Type-C, mentre il Pro Max utilizza una porta USB 3.2 Gen 1.

Prezzi in Cina e disponibilità

REDMI K100 Pro e K100 Pro Max sono già disponibili in Cina con diverse configurazioni di memoria, il K100 Pro parte da 3.999 yuan (circa 514 euro al cambio attuale) per la versione con 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna, mentre la configurazione più potente da 16 GB e 512 GB arriva a 4.999 yutan (circa 642 euro).

Il REDMI K100 Pro Max parte invece da 4.499 yuan per il modello 12/256 GB (circa 578 euro) e arriva fino a 5.999 yuan per la variante con 16 GB di RAM e 1 TB di spazio di archiviazione (più o meno 770 euro).

Al momento non ci sono informazioni ufficiali sull’arrivo dei due smartphone al di fuori della Cina, considerando la dotazione tecnica però, la nuova serie K100 rappresenta una delle proposte più interessanti di REDMI per chi cerca prestazioni elevate, display estremamente rapido e soprattutto un’autonomia superiore alla media degli smartphone Android moderni.