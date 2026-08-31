Tre pieghevoli Samsung, un’unica strategia di risparmio che si moltiplica su se stessa. MediaWorld ha attivato una promozione che permette di sommare uno sconto fisso a carrello (con carta MW Club) a una supervalutazione extra per chi consegna il proprio usato in permuta, arrivando a superare i 700€ di risparmio aggiuntivo su Galaxy Z Fold8, Z Fold8 Ultra e Z Flip8. Non si tratta del solito ribasso di listino: il meccanismo del Trade In, se lo smartphone consegnato è uno dei modelli Samsung inclusi in una lista dedicata, spinge il rimborso ben oltre la media del mercato. Vediamo come funziona nel dettaglio e quali sono le cifre finali per ciascun modello.

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Galaxy z fold8, flip8 e fold8 ultra: tecnologia pieghevole senza compromessi

Il modello di punta della promozione, Galaxy Z Fold8, punta tutto sulla leggerezza: con soli 201 grammi è il Fold più leggero mai realizzato da Samsung, nonostante il telaio in Armor Aluminum, il vetro Corning Gorilla Glass Ceramic 3 e due strati di titanio sotto il display. Il pannello interno Dynamic AMOLED 2X da 7,6 pollici in formato 4:3 è pensato per streaming ed e-book, con luminosità fino a 3000 nit. Il cuore hardware è condiviso con il fratello maggiore: chipset Snapdragon 8 Elite Gen 5 per Galaxy, 12GB di RAM e batteria da 4.800mAh con ricarica rapida. Il comparto fotografico punta sulla qualità con doppio sensore da 50 megapixel (principale e ultra-grandangolare).

Galaxy Z Flip8, incluso nella stessa promozione MediaWorld, offre lo stesso approccio compatto in formato clamshell, mentre Galaxy Z Fold8 Ultra alza l’asticella fotografica con sensori superiori, mantenendo lo stesso processore di fascia alta. Tutti e tre condividono funzionalità software come Now Nudge per il passaggio fluido tra schermi e Smart Switch per il trasferimento dati anche da iOS.

Sconto a carrello più trade in: così crolla il prezzo

Il meccanismo è semplice ma potente: 300€ di sconto immediato a carrello con carta MW Club si sommano al valore del Trade In, ovvero la consegna di un vecchio smartphone usato. Consegnando un dispositivo qualsiasi tra quelli ritirabili si ottiene una valutazione extra di 350€ su Flip8 o 400€ su Fold8 e Fold8 Ultra, ma se lo smartphone permutato è un Samsung presente nella lista dedicata, il rimborso sale fino a 575€ (Flip8), 650€ (Fold8) o 700€ (Fold8 Ultra), oltre alla valutazione effettiva del prodotto. Se hai uno smartphone Samsung da resettare prima di consegnarlo in permuta, trovi una guida dedicata sul nostro sito.

I prezzi finali risultanti sono notevoli (considerando uno smartphone qualsiasi fra quelli ritirabili, e senza considerare l’effettiva valutazione dell’usato):

Più precisamente, sempre non considerando la valutazione effettiva dello smartphone usato:

Modello Prezzo di listino Promo combo 1 Promo combo 2 Galaxy Z Flip8 1.379€ 729€ (-47%) 504€ (-63%) Galaxy Z Fold8 2.099€ 1.399€ (-33%) 1.149€ (-45%) Galaxy Z Fold8 Ultra 2.299€ 1.599€ (-30%) 1.299€ (-44%)

Promo combo 1: 300€ MW Club + permuta generica 350/400/400€ – Promo combo 2: (300€ MW Club + permuta Samsung da lista 575/650/700€)

Per ottenere la supervalutazione sugli ordini online basta selezionare “Ritiro in negozio” e “Pagamento al ritiro in negozio”: l’usato va consegnato in punto vendita al momento del ritiro, e lo sconto viene applicato direttamente sul totale. L’offerta è attiva su MediaWorld, disponibilità e validità della permuta da verificare in fase d’ordine.

Per non perdere occasioni come questa su offerte smartphone e non solo, l’iscrizione al canale PrezziTech garantisce le migliori offerte tech in tempo reale, mentre ErroriBomba è il posto giusto per intercettare errori di prezzo e sconti fuori scala su qualsiasi categoria di prodotto.