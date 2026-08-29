Torniamo ad occuparci di Dreambeans, applicazione nata dal team di sviluppatori di Google Labs e studiata per offrire agli utenti una soluzione che, sfruttando l’intelligenza artificiale, è in grado di generare ogni giorno una raccolta di storie personalizzate.

Dopo una prima fase in cui l’app è stata disponibile solo a pagamento (in abbonamento), adesso è sbarcata nel Google Play Store, ove può essere scaricata gratuitamente, al momento soltanto negli Stati Uniti.

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Dreambeans è la nuova app di Google Labs

In pratica, l’idea del colosso di Mountain View è consentire agli utenti di collegare i dati delle proprie app Google per scoprire contenuti che altrimenti gli sfuggirebbero e cose che dovrebbero piacergli.

E così, una volta concesso il permesso, Dreambeans utilizza l’intelligenza artificiale per collegare le informazioni di alcune app, come Gmail, Google Calendar, Google Foto, YouTube e Cronologia di ricerca, in modo da creare delle storie personalizzate che mostrino agli utenti ciò che conta davvero per loro.

Il team di Google Labs ci tiene a precisare che l’obiettivo di questa applicazione è evitare agli utenti di scorrere all’infinito alla ricerca dei contenuti di loro interesse, potendo contare su una raccolta limitata di storie pensate per stimolare nuove idee e permettergli di concentrarsi su ciò che conta davvero.

Ogni storia di Dreambeans include anche un’illustrazione unica, che riflette le persone e i luoghi frequentati più spesso e se una delle storie mostrate cattura la propria attenzione, è possibile toccarla per avere approfondimenti da tutto il Web.

In attesa di scoprire quali sono i progetti di Google per questa applicazione, potete visitare la pagina sul Google Play Store attraverso il seguente badge: