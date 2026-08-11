La rete 5G è sempre più diffusa in Italia: lo dimostrano gli ultimi dati nPerf, secondo i quali il nostro Paese registra una quota di test in 5G pari al 37,2% tra i mesi di gennaio e luglio 2026. L’Italia si trova dunque tra i Paesi migliori, perlomeno per quanto riguarda quelli di superficie comparabile. Diamo un’occhiata ai dati più da vicino.

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L’Italia è terza per quota di test in 5G tra i Paesi di superficie comparabile

In base ai dati nPerf, l’Italia registra una quota di test in 5G pari al 37,2% tra il 1° gennaio e il 1° luglio 2026, posizionandosi al terzo posto: la percentuale rifletta l’adozione crescente della tecnologia, che risulta importante per una navigazione web ancora più fluida e per lo streaming in alta definizione.

Il nostro Paese si posiziona sul terzo gradino del podio, superata soltanto da Grecia (39,9%) e Regno Unito (38,9%). Subito al di sotto, a distanza di qualche punto, troviamo la Polonia (32,2%), e quindi ancora più staccate Bulgaria (26,4%), Romania (26%) e Tunisia (13,5%). La classifica tiene conto dei Paesi tra i 100.001 e i 250.000 chilometri quadrati di superficie. Gli scarti importanti tra l’Italia e i Paesi al di sotto in classifica (5 punti per la Polonia fino ad arrivare ai quasi 24 punti per la Tunisia), evidenziano le disparità nel dispiegamento e nell’adozione della connettività di quinta generazione, che ovviamente influisce direttamente sulla qualità delle connessione mobili.

Per chi non la conoscesse, nPerf è una piattaforma indipendente di misurazione delle prestazioni di Internet, basata sull’esperienza reale degli utenti. È possibile infatti contribuire alle misurazioni scaricando gratuitamente l’app per gli speedtest a disposizione sul Google Play Store, seguendo il badge in fondo. Nel mese di gennaio abbiamo visto Vodafone essere premiata come migliore operatore, seguita da WINDTRE, Fastweb, TIM e Iliad: la rete 5G dell’operatore rosso (che dal 2025 fa parte di Fastweb) si era aggiudicata diversi riconoscimenti.