ASUS ha ampliato la propria gamma di notebook con il lancio del nuovo ASUS Chromebook CX15, un portatile basato su ChromeOS che punta a conquistare studenti, giovani professionisti e tutti coloro che cercano un dispositivo semplice da utilizzare, leggero e fortemente integrato con i servizi Google.

Presentato ufficialmente in India, il nuovo Chromebook rappresenta anche un passo importante per l’azienda nel mercato locale, trattandosi del primo modello della famiglia Chromebook distribuito attraverso la rete di vendita tradizionale del Paese. Tra gli elementi di maggiore interesse troviamo le funzionalità basate sull’intelligenza artificiale di Google, una buona autonomia dichiarata e un design pensato per resistere all’utilizzo quotidiano.

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ASUS Chromebook CX15 punta tutto sull’ecosistema Google e sull’intelligenza artificiale

Uno degli aspetti più interessanti del nuovo ASUS Chromebook CX15 è senza dubbio la profonda integrazione con l’ecosistema di Google, il notebook esegue ChromeOS e offre accesso agli strumenti di produttività e ai servizi cloud della società di Mountain View, sfruttando anche le più recenti funzionalità basate sull’intelligenza artificiale.

Gli acquirenti ricevono infatti tre mesi di Google AI Pro, l’abbonamento che permette di utilizzare funzioni premium di Gemini all’interno di applicazioni come Gmail, Documenti, Fogli e Notebook. L’offerta comprende inoltre 5 TB di spazio di archiviazione cloud, oltre all’accesso ad altri strumenti sviluppati da Google.

Tra questi figurano Google Flow per la creazione di video con l’intelligenza artificiale, le funzionalità avanzate di editing disponibili in Google Foto, la generazione di immagini tramite Nano Banana e anche YouTube Premium Lite, arricchendo ulteriormente il pacchetto software incluso con il dispositivo.

Sul fronte tecnico, ASUS Chromebook CX15 è dotato di un display IPS NanoEdge da 15,6 pollici con risoluzione Full HD, luminosità massima di 300 nit, trattamento antiriflesso e un rapporto schermo-corpo dell’87%, caratteristiche che permettono di offrire un’esperienza visiva più immersiva pur mantenendo cornici relativamente contenute.

La piattaforma hardware è basata sul processore Intel N50, affiancato da 8 GB di RAM LPDDR5 e 128 GB di memoria eMMC. Si tratta di una configurazione studiata per le attività tipiche di un Chromebook, come navigazione web, videolezioni, gestione dei documenti, streaming e videochiamate, facendo affidamento soprattutto sui servizi cloud di Google.

ASUS ha prestato particolare attenzione anche alla portabilità e alla robustezza del dispositivo, il Chromebook CX15 pesa 1,59 kg ed è certificato secondo lo standard militare MIL-STD-810H, una caratteristica che dovrebbe garantire una maggiore resistenza agli urti e all’utilizzo quotidiano.

L’azienda dichiara inoltre un’autonomia fino a 12,5 ore con una singola carica, un valore che, se confermato nell’utilizzo reale, consentirebbe di coprire un’intera giornata di studio o lavoro senza dover ricorrere all’alimentatore; nella confezione è incluso un caricabatterie USB-C da 45 W.

Per quanto riguarda la sicurezza, il notebook integra il chip Titan C di Google, beneficia degli aggiornamenti automatici di ChromeOS e dispone anche di un otturatore fisico per la webcam, soluzione sempre più apprezzata da chi desidera una maggiore tutela della propria privacy.

ASUS Chromebok CX 15 è stato lanciato in India al prezzo di 47.990 rupie, pari a circa 436 euro al cambio attuale. Il notebook è già disponibile attraverso gli ASUS Exclusive Store, i ROG Store, l’eShop ufficiale dell’azienda, Reliance Digital e altri rivenditori autorizzati del Paese.

Al momento ASUS non ha annunciato dettagli relativi a un’eventuale commercializzazione in altri mercati, Italia compresa; non ci resta quindi che attendere per capire se questo Chromebook arriverà anche nel nostro Paese nei prossimi mesi.