Sapevamo già che, a partire dal 7 luglio 2026, tutti i dati sottoposti a backup dagli smartphone Android avrebbero occupato spazio su Google Drive e, dopo l’anticipazione ai beta tester dei Google Play Services, Google ha recentemente iniziato a rendere operativa questa novità per tutti gli utenti.

Il menù dedicato al Google Backup è stato arricchito della nuova sezione Documenti che permette agli utenti di sincronizzare con Google Drive tutte le cartelle coi contenuti scaricati sul dispositivo per trovarle all’interno di un’apposita cartella creata automaticamente ad hoc sul cloud. Scopriamo tutti i dettagli.

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Il backup dei Documenti è in rollout per tutti su Android

A partire dalla versione 26.26 dell’app Google Play Services, Google ha iniziato a distribuire agli utenti una importante novità per quanto concerne il backup dei dispositivi Android.

Al percorso “Impostazioni > Account e backup > Google Backup” o, in alternativa, “Impostazioni > Servizi Google > Tutti i servizi > Backup” è ora disponibile la nuova voce Documenti (disattivata per impostazione predefinita) che affianca le già esistenti voci Foto e video (collegata al backup di Google Foto) e Altri dati sul dispositivo (che consente di salvare su Drive i dati sul dispositivo, come SMS e MMS, Cronologia chiamate, Impostazioni del dispositivo e Dati delle app).

Documenti Fai il backup dei documenti sul tuo dispositivo su Google Drive. Le modifiche apportate a questi documenti in una posizione non verranno sincronizzate in altre posizioni.

In un disclaimer in fondo alla pagina, Google suggerisce che i tipi di file supportati (ovvero quelli che verranno sottoposti a backup attivando l’opzione Documenti) “includono .DOC, .PPT, .XLS, .PDF, .ZIP e tutti gli altri documenti salvati su questo dispositivo“. I file sincronizzati col cloud, come anticipato in apertura, occuperanno spazio sul totale disponibile per l’account.

Parallelamente spunta una nuova cartella su Google Drive

Attivando l’opzione ed eseguendo il backup dei documenti, parallelamente, nella scheda File di Google Drive verrà aggiunta una nuova cartella, creata ad hoc automaticamente, chiamata Backup di Android.

Al suo interno, come potrete notare dalla seguente immagine, saranno presenti cartelle dedicate a ciascun dispositivo che è stato sottoposto a backup per quanto concerne i documenti: nel nostro caso sono presenti una cartella per Google Pixel 9 Pro XL e una cartella per Google Pixel 10 Pro XL.

All’interno di ogni cartella ci saranno tutti i file supportati che sono stati inclusi nel backup dei documenti per quel dispositivo (quindi i file di ogni dispositivo rimarranno separati e distinti). I file sottoposti a backup vengono mantenuti all’interno delle stesse cartelle di cui facevano parte sul dispositivo (verranno create automaticamente tante cartelle dedicate).

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Come aggiornare l’app legata ai servizi Google

Per verificare che sul vostro smartphone Android (dotato dei servizi Google) sia installata l’ultima versione disponibile dell’app Google Play Services, vi basterà raggiungere la pagina dedicata dell’app sul Google Play Store tramite il badge sottostante e, eventualmente, effettuare un tap su “Aggiorna”.

L’applicazione non può essere trovata tramite ricerca sullo store e, di norma, viene aggiornata automaticamente su tutti gli smartphone del robottino verde (che contano sui servizi offerti dal colosso di Mountain View).