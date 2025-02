La maggior parte degli utenti si rivolge al Google Play Store quando necessita di un’app, la piattaforma sviluppata dal colosso di Mountain View è infatti la fonte più nota, affidabile e sicura tra quelle in circolazione, seppur a volte anche qui possono annidarsi alcune insidie.

Google è ovviamente consapevole di tutto ciò, ed è per questo che investe diverse risorse nel costante miglioramento del proprio store di applicazioni, tanto per fare qualche esempio negli ultimi tempi abbiamo visto la scoperta di un nuovo filtro, una novità per cui il Play Store vi avviserà se l’app rischia di essere di scarsa qualità, una comoda novità per Wear OS, ma abbiamo anche visto come sia stata eliminata la condivisione diretta delle app, come la ricerca all’interno della piattaforma sia diventata più colorata, o ancora come la piattaforma di Google abbia subito un calo per il numero di download.

Tuttavia, la natura aperta di Android fa sì che il Play Store non sia l’unica fonte da cui è possibile effettuare il download delle applicazioni per i nostri dispositivi, tra le diverse alternative presenti c’è anche quella proposta dal colosso dell’e-commerce Amazon; l’azienda però non ha mai riservato alla propria piattaforma particolari attenzioni, e ora sembra che sia pronta a chiudere baracca e burattini.

Niente più Amazon Appstore per Android da agosto 2025

Parliamoci chiaro, nessuno di voi probabilmente sentirà la mancanza dell’Amazon Appstore ed è probabile che lo scarso appeal della piattaforma da parte degli utenti Android sia uno dei principali motivi che ha spinto l’azienda ha prendere la decisione di chiudere i battenti, risparmiando sulle risorse di gestione.

La notizia è stata diffusa da un utente su Reddit, che ha notato come Amazon abbia aggiornato la pagina delle FAQ del proprio Appstore; qui possiamo leggere come “A partire dal 20 agosto 2025 non avrai più accesso all’Amazon Appstore sul tuo dispositivo Android“. Oltre a non permettere più l’accesso all’app store, dalla data indicata non sarà garantito nemmeno il funzionamento sui dispositivi Android di tutte le app scaricate dalla piattaforma.

Alcuni di voi potrebbero pensare ai dispositivi Fire dell’azienda, che utilizzano praticamente solo lo store proprietario per il download delle app: Amazon ci tiene a sottolineare come “Amazon Appstore continuerà a essere disponibile altrove, compresi i dispositivi Fire TV e Fire Tablet“.

La dismissione della piattaforma dunque riguarda esclusivamente i dispositivi Android, la società ha inoltre avvisato gli sviluppatori, sottolineando come non possano più inviare nuove app destinate ai dispositivi mossi dal robottino, ma possano continuare a inviare aggiornamenti alle loro app live esistenti (solo fino a quando il servizio non verrà interrotto).

Contestualmente Amazon interromperà anche il programma Amazon Coins nella stessa data, dando tempo fino al 20 agosto 2025 per utilizzare le Coin rimanenti e non fornendo la possibilità di acquistarne di nuove; la società rimborserà quelle non utilizzate.

Insomma, la decisione del colosso è ormai presa, tra l’altro con tempistiche simili a quelle della dismissione dell’Appstore su Windows; fortunatamente per gli utenti Android, le alternative per provvedere al download delle applicazioni non mancano di certo.