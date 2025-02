Samsung ha dato il via all’aggiornamento delle app AR Emoji e Smart Switch per i suoi Galaxy: il comunicato stampa della compagnia precisa che gli update modificano le versioni rispettivamente a 8.5.00.17 e 3.7.62.1, con una serie di cambiamenti minori pensati per migliorare le funzioni e la stabilità di utilizzo.

In particolare, l’aggiornamento per AR Emoji è stato distribuito per migliorare la funzione Cloud Sync, mentre quello per Smart Switch serve principalmente a risolvere alcuni bug segnalati dagli utenti.

Come ottenere gli ultimi aggiornamenti

Per ottenere gli ultimi aggiornamenti per le due app Samsung è sufficiente andare sul Galaxy Store, toccare Menu e, poi, Aggiornamenti. Quindi, bisognerà toccare il pulsante di aggiornamento che si trova nell’angolo in alto a destra del display.

Una volta effettuato l’aggiornamento, nulla cambia per la modalità di utilizzo delle due app. Per quanto concerne l’app Emoji AR, per esempio, gli adesivi si troveranno sempre nello Spazio AR (l’app è raggiungibile nella barra di ricerca o su Impostazioni -> App -> Adesivi Emoji AR). Sarà qui possibile crearne di nuovi o scaricarli nella Galleria.

L’app Smart Switch è invece l’applicazione con cui Samsung desidera agevolare il trasferimento dei dati (foto, contatti, eventi in calendario, note, impostazioni del dispositivo, ecc.) a un nuovo Samsung Galaxy. L’app permette lo spostamento dei dati anche da diversi sistemi operativi e consente all’utente di scegliere tra diverse opzioni disponibili: i dati possono infatti essere trasferiti con cavo USB, connessione wireless, memoria esterna, PC o altro ancora.

Ricordiamo infine come questi giorni abbiano visto diversi aggiornamenti in casa Samsung: in un altro articolo recente abbiamo ricordato che in Italia era in corso di rollout il firmware S92*BXXS4AYB2 per i modelli Samsung Galaxy S24, Galaxy S24+ e S24 Ultra, che ingloba le patch di sicurezza di febbraio 2025.