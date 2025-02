I vari team di sviluppatori in seno a Google sono costantemente impegnati in differenti ambiti, l’azienda di Mountain View infatti non solo sviluppa diversi sistemi operativi, ma si premura anche di offrire diversi servizi e applicazioni ai propri utenti. Queste applicazioni ovviamente necessitano di essere seguite continuativamente, al fine di migliorare sempre più il servizio offerto.

Oggi vediamo insieme un paio di novità per altrettante applicazioni sviluppate dal colosso di Mountain View, una in lavorazione e l’altra in distribuzione.

Google al lavoro su una nuova selezione di scorciatoie in vista della modalità di ricerca IA

Partiamo subito da una delle applicazioni più famose dell’azienda, l’app Google: diversi utenti usufruiscono giornalmente del software in questione per effettuare le proprie ricerche sul web, motivo per cui la società si prodiga nel continuo miglioramento del servizio.

Negli ultimi tempi, tanto per fare qualche esempio, abbiamo visto il test di una rinnovata sezione per il riconoscimento vocale offline, le preoccupazioni di alcuni utenti per uno strano comportamento dell’app, ma abbiamo anche visto i lavori per rendere il software ancora più scuro. Dal punto di vista delle funzionalità di ricerca, di recente abbiamo visto come il colosso potrebbe rivoluzionare l’esperienza in questione con una nuova AI Mode, che sarà disponibile anche nell’app di cui stiamo parlando.

A tal proposito, il cacciatore di codici assembledebug, ha individuato alcune novità per la selezione di scorciatoie all’interno del software: sembra che nel prossimo futuro Google possa apportare alcune modifiche a questa sezione, come potete notare dalle immagini qui sotto.

Nella prima immagine potete vedere quello che è l’aspetto attuale della sezione, mentre nelle altre due quello che potrebbe essere il design adottato dall’azienda nel prossimo futuro; Google potrebbe sostituire le attuali scorciatoie con tre pulsanti di scelta rapida leggermente più grandi sotto la barra di ricerca. Se la seconda e la terza scorciatoia sembrano essere le stesse delle scorciatoie Ricerca vocale e Lens già disponibili nella barra di ricerca, la prima assomiglia all’icona che l’azienda usa per Gemini Live, segno di come potrebbe indicare la futura modalità di ricerca IA.

Infine, lo sviluppatore ha anche individuato un codice che fa riferimento a questa scorciatoia come “Cerca in diretta”, possibile nome alternativo per la modalità IA in fase di sviluppo. Il tutto sembra ancora nelle fasi iniziali, ed è dunque possibile che la società apporti diversi cambiamenti all’interfaccia grafica prima del lancio.

Le collezioni del Google Play Store sono più facili da raggiungere

Passiamo ora al Google Play Store, la piattaforma sviluppata dal colosso di Mountain View grazie alla quale gli utenti possono provvedere al download delle applicazioni di cui necessitano sui propri dispositivi, si tratta della fonte più affidabile e sicura tra quelle in circolazione, seppur a volte anche qui possono annidarsi alcune insidie.

Come accade per molti altri prodotti, Google investe diverse risorse nel costante miglioramento del proprio store di applicazioni, tanto per fare qualche esempio negli ultimi tempi abbiamo visto la scoperta di un nuovo filtro, una novità per cui il Play Store vi avviserà se l’app rischia di essere di scarsa qualità, una comoda novità per Wear OS, ma abbiamo anche visto come sia stata eliminata la condivisione diretta delle app, come la ricerca all’interno della piattaforma sia diventata più colorata, o ancora come la piattaforma di Google abbia subito un calo per il numero di download.

Alcuni di voi potrebbero ricordare come, lo scorso anno, la società avesse lanciato nuovo widget chiamato “Collezioni”, il cui scopo era quello di supportare l’utente nella scoperta di nuove applicazioni. Grazie al widget in questione, finora era possibile accedere ai feed “Guarda”, “Leggi”, “Ascolta”, “Acquista” e “Social” direttamente dalla schermata principale del proprio smartphone.

Google ha però deciso di facilitare l’accesso a Collezioni, introducendo una nuova scorciatoia: come individuato dai colleghi di 9to5Google, premendo a lungo sull’icona del Play Store, la voce “Collezioni” apparirà accanto a “Le mie app”; è così possibile trascinare sulla schermata principale la scorciatoia per ottenere l’apposita icona.

La novità in questione è in distribuzione con la versione 44.8.15 del Google Play Store, ma è comunque presente anche una componente lato server per cui non risulta ancora ampiamente disponibile.