Tramite un breve post sul blog The Keyword, Google ha annunciato che, a partire da questa settimana, le auto che integrano il sistema operativo del colosso di Mountain View, ovvero Android Automotive, potranno contare su decine di nuove app da utilizzare quando il veicolo è parcheggiato.

Questo annuncio fa seguito alle novità per la piattaforma annunciate dal colosso di Mountain View durante il Google I/O 2024. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

Nuove giochi e app di intrattenimento in arrivo su Android Automotive

A maggio del 2024, Google ha lanciato un programma per le “app mobili pronte per l’uso sulle auto”, pensato per mettere in condizioni gli sviluppatori di riuscire a distribuire le proprie app mobili ottimizzate per schermi di grandi dimensioni (ovvero quelle compatibili con tablet e pieghevoli) anche sugli schermi del sistema di infotainment delle auto.

I frutti di questo programma si stanno finalmente concretizzando a nove mesi di distanza dall’annuncio, perché decine di nuove app mobili (come giochi e app di intrattenimento) stanno per sbarcare sugli schermi delle auto che ruotano attorno al sistema operativo Android Automotive, già a partire da questa settimana.

Gli utenti potranno usufruire di queste nuove app quando l’auto sarà in sosta (parcheggiata o in ricarica). Tra i titoli spoilerati da Google rientrano il gioco Farm Heroes Saga e l’app per gli appassionati di Formula 1, ovvero F1 TV.

La distribuzione, come anticipato, inizierà già a partire da questa settimana e coinvolgerà inizialmente alcune auto di Volvo e Polestar; successivamente, la disponibilità verrà estesa anche ad altri modelli. Per conoscere l’elenco completo, basterà consultare il Google Play Store dallo schermo principale dell’automobile.