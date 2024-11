Data l’enorme importanza del Google Play Store per il successo di Android, essendo la piattaforma nella quale gli utenti possono trovare tutto ciò di cui hanno bisogno per le loro attività quotidiane, non c’è da stupirsi se il team di sviluppatori del colosso di Mountain View dedichi grandi attenzioni ad esso, continuano a studiare nuove funzionalità che possano migliorare nel complesso l’esperienza offerta.

E nel mare di applicazioni disponibili sullo store di Android, sono tantissime quelle di scarsa qualità che probabilmente non meriterebbero il tempo necessario al loro download.

Ebbene, pare che il team di Google sia al lavoro per evitare agli utenti queste “perdite” di tempo.

Il Google Play Store prepara una piccola comoda novità

Analizzando il codice della versione 43.7.19-31 del Google Play Store, lo staff di Android Authority ha scoperto che il colosso di Mountain View ha in programma di implementare dei messaggi per avvisare gli utenti che le app che stanno per essere scaricate potrebbero essere di scarsa qualità.

Tra i messaggi scovati vi è quello che informa gli utenti che l’app in questione viene disinstallata con maggior frequenza rispetto ad altre applicazioni simili, quello relativo allo scarso numero di utenti attivi rispetto ad altre app sul Google Play Store e quello che informa della disponibilità di pochi dati utente relativi ad una determinata applicazione.

Pare che questi messaggi appariranno nella pagina dei dettagli dell’app invece che come avvisi prima di scaricarla e ciò potrebbe dipendere dal fatto che questi criteri non rappresentano necessariamente un modo infallibile per sapere se una determinata applicazione è soltanto una perdita di tempo.

In sostanza, questi messaggi potrebbero rivelarsi particolarmente utili per le persone che non sono esperte di tecnologia.