Il Google Play Store rappresenta una delle colonne portanti di Android, essendo la piattaforma nella quale gli utenti possono trovare tutto ciò di cui hanno bisogno per sfruttare al meglio le potenzialità dei loro dispositivi.

L’enorme quantitativo di applicazioni disponibili nello store di Android, tuttavia, potrebbe rendere alle volte complicato trovare proprio ciò che si sta cercando e, pertanto, non c’è da stupirsi se il team di sviluppatori del colosso di Mountain View sia costantemente impegnato in un lavoro di miglioramento di questo specifico aspetto.

Scoperta una nuova opzione per il Google Play Store

Tra le varie opzioni a disposizione degli utenti per filtrare i risultati delle ricerche, lo staff di Android Authority nella versione 43.7.19-31 del Google Play Store ha scoperto una nuova funzione che, se viene attivata, abilita un interruttore che consente di “filtrare le app che si collegano ad app esterne”.

Nella descrizione di questa nuova funzione c’è anche un link per avere maggiori informazioni su di essa ma al momento non è attivo e, pertanto, non vi sono dettagli ufficiali su quali dovrebbero essere i benefici di tale novità.

Tra le varie ipotesi, quella più probabile è che si tratti di una funzione introdotta per garantire agli utenti un più elevato livello di sicurezza, magari per impedire che una determinata applicazione possa rimandarli ad un’altra app senza che lo sappiano anche se ci sarebbero altri metodi per raggiungere tale obiettivo, come ad esempio perfezionare le regole sul comportamento accettabile delle app.

Resta inoltre da capire cosa si debba intendere con il termine “esterno”.

In sostanza, per saperne di più non ci resta altro da fare che attendere informazioni ufficiali dal colosso di Mountain View.