Dopo il rallentamento del 2022, nel 2024 continua a crescere la spesa dei consumatori per quanto riguarda le applicazioni. Secondo l’analisi di Appfigures, la spesa globale in app e giochi per dispositivi mobili ha raggiunto i 127 miliardi di dollari tra Google Play Store e App Store, con un aumento del 15,7% rispetto allo scorso anno: tutto ciò è trainato soprattutto dallo store di Apple, mentre in casa Google la spesa è leggermente diminuita. Vediamo i numeri più da vicino.

Il Google Play Store è in calo: i numeri del 2024 tra download e spese

Le spese generali degli utenti sono aumentate, ma c’è un rovescio della medaglia che potrebbe costituire un segnale preoccupante: quest’anno i download globali di app sono diminuiti del 2,3% rispetto al 2023, raggiungendo quasi 110 miliardi, e questa tendenza al ribasso è stata riscontrata in entrambi i negozi virtuali.

Si tratta di segnali che potrebbero indicare l’inizio di una stabilizzazione dell’ecosistema; del resto, in questi ultimi tempi l’attenzione si sta concentrando sempre di più sull’implementazione di abbonamenti continuativi più che sul download a pagamento. Secondo i dati di Appfigures, solo il 5% delle app in tutto il mondo ha proposto abbonamenti, ma questi hanno rappresentato il 48% delle entrate su entrambi gli store; le prime 10 app per guadagni a livello globale hanno generato il 13,7% dell’intera spesa degli utenti, in aumento rispetto al 12,5% del 2023.

Come possiamo vedere dai numeri, il numero di download è calato sia su Google Play Store sia su App Store, con la cifra totale scesa da 112,3 a 109,7 miliardi (-2,3%): in casa Google c’è stato un calo del 2,6% (da 83,6 a 81,4 miliardi), mentre Apple è scesa da 28,7 a 28,3 miliardi (-1.1%). Questo calo può essere in parte spiegato anche dalla gestione dei due colossi: Big G, in particolare, ha adottato maggiore severità nei confronti dello spam e della app di bassa qualità, riducendo del 60% il rilascio di nuove applicazioni.

In termini di fatturato, l’App Store continua la sua crescita, mentre il Google Play Store vede un piccolo calo: secondo i dati, dei 127 miliardi di dollari spesi in totale (+15,7% rispetto al 2023), ben 91,6 miliardi provengono dall’App Store, con un consistente aumento rispetto allo scorso anno (+23%); in quel di Mountain View c’è stato invece un calo dell’1,5%, con un totale di 35,7 miliardi di dollari. Una grossa fetta è rappresentata dagli Stati Uniti, con 47,6 miliardi di dollari di spesa complessiva (+11% rispetto al 2023), di cui 13,2 miliardi riguardanti il Play Store (-4,7%).

In termini di spesa dei consumatori, l’app più gettonata a livello globale è stata TikTok, con una stima di 2,5 miliardi di dollari tra Android e iOS, senza considerare gli app store cinesi. Una curiosità? Il mercato con la maggiore crescita anno per anno tra 2023 e 2024 è stato il Brasile, che ha visto un aumento del 73%.

Vi sentite parte di questo trend leggermente al ribasso per numero di download e spesa per quanto riguarda Android e il Google Play Store? O ritenete di aver scaricato e speso di più durante questo 2024? Fateci sapere la vostra.